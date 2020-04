Gowin do dymisji, Emilewicz na wicepremiera

Wicepremier Jarosław Gowin podał się w poniedziałek do dymisji, rekomendując Jadwigę Emilewicz na wicepremiera, a jego formacja Porozumienie pozostanie w koalicji - poinformował na konferencji prasowej Jarosław Gowin.

Gowin podkreślił podczas konferencji prasowej, że w obecnej sytuacji wszyscy powinniśmy się skoncentrować na dwóch sprawa - walce z epidemią koronawirusa i walce o polską gospodarkę. Dodał, że należy też „jakoś rozstrzygnąć kwestię wyborów prezydenckich”. Jak wskazał najpierw zaproponował przełożenie wyborów o rok, ale taką propozycję przyjęło tylko PSL. Jego następna propozycja przewidywała zmiany w konstytucji i przesunięcie wyborów o dwa lata. Tę propozycję - jak powiedział - przyjęło tylko PiS.

Odnosząc się do propozycji PiS dotyczącej głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich Gowin stwierdził, że „taka ustawa jest potrzebna”, gdyż przez najbliższe dwa lata inne głosowanie niż korespondencyjne nie będzie możliwe.

Jak dodał ta propozycja przez koalicjantów nie została jednak przyjęta.

Dlatego, że nie przekonałem ich do tego podaję się do dymisji - oświadczył Gowin. Jak mówił później podał się do dymisji zarówno z funkcji wicepremiera, jak i ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Zaznaczył przy tym, że w najbliższym czasie nie mogą odbyć się wybory przedterminowe.

Uczestnicząca w konferencji prasowej minister Emilewicz podkreślił, że dziś najważniejszą rzeczą jest stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno tego zdrowotnego, jak i gospodarczego - Polaków.

Bo to, co dziś jest podstawową troską Polaków to jest to, czy będą mieli prace, czy uzyskają pensje, czy będą mieli za co utrzymać swoje rodziny i swoje dzieci w tym trudnym czasie. I to są podstawy decyzji, którą podjęliśmy, i którą zaakceptowaliśmy, którą zarekomendował nam premier Jarosław Gowin” - oświadczyła Emilewicz.