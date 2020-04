Wszystko o tarczy

Przygotowanie tarczy antykryzysowej wymagało ogromnego nakładu pracy rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Wyzwań było bardzo wiele, a do najważniejszych należały presja czasu oraz wdrożenie mechanizmów, które sprawią, że przyjęte przez Sejm rozwiązania okażą się skuteczne.

Tarcza wprowadza wiele nowych rozwiązań, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i dlatego bardzo ważnym warunkiem jej powodzenia w praktyce jest czytelna i łatwa w odbiorze informacja o zastosowanych środkach osłonowych i pomocowych. Równolegle więc z pracami nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi toczyły się prace nad przygotowaniem poręcznego kompendium wiedzy o tarczy antykryzysowej, które byłoby dostępne dla przedsiębiorców już w dniu wejścia w życie antykryzysowych przepisów.

Już 1 kwietnia na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza pojawił się odnośnik do 172-stronicowego „Przewodnika antykryzysowego dla przedsiębiorców”, w którym – mimo obszernej objętości – w sposób bardzo uporządkowany oraz czytelny zgromadzono i opisano wszystkie narzędzia wsparcia oraz sposoby na ich uzyskanie.

Przewodnik został przygotowany w łatwym do ściągnięcia, także na urządzenia mobilne, formacie. Broszurę podzielono na cztery części, a w treść merytoryczną wprowadzają nas listy do przedsiębiorców premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa zarządu PFR Pawła Borysa.

Wystarczyło kilka tygodni, żeby cały świat mierzył się dziś z sytuacją bez precedensu w swojej historii gospodarczej i społecznej. (…) Koronawirus sięgnął jednocześnie po nasze bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne. Jednak ten kryzys minie. Może za kwartał, może za pół roku. I zapewne świat nie będzie taki, jaki był. Priorytetem dla nas wszystkich musi być dziś utrzymanie powiązań gospodarczych, ochrona miejsc pracy i późniejszy szybki powrót polskich firm na ścieżkę rozwoju” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

W tak trudnych warunkach jednego z największych w historii kryzysów gospodarczych oraz ścisłych restrykcji sanitarnych najważniejsze jest szybkie dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i samorządy oraz pracowników. Ważne jest zarządzanie antykryzysowe. Niezbędne jest także wsparcie ze strony państwa i jego instytucji. Dzięki temu możemy solidarnie przejść przez ten kryzys, robiąc wszystko, co możliwe, by zapewnić kontynuację działalności firm oraz ochronę miejsc pracy” – dodał w swoim liście prezes zarządu PFR Paweł Borys.