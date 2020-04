Sporo wniosków o wsparcie badań nad wirusem

Badania, które mają szansę na finansowanie z Agencji Badań Medycznych muszą przedstawiać rozwiązania wspierające wynalezienie szczepionki, szybkie testowanie bądź skuteczną terapię w walce z wirusem SARS-CoV-2 - podkreślił prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński.

Agencja Badań Medycznych zapowiedziała w poniedziałek, że na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych przeznaczy do 50 mln zł. Dofinansowanie do 5 mln zł mają otrzymać projekty, które mają szanse przyczynić się do opracowania szybkiego testu diagnostycznego, szczepionki lub skutecznych metod terapii koronawirusa.

Prezes ABM pytany o kluczowe kryteria w ocenie pomysłów zaznaczył, że najważniejsze są: ich potencjał i wartość naukowa oraz to, by szybko wypracować zakładane pomysły.

„Zależy nam na dwóch aspektach. Nadrzędnym jest to, by prace dotyczyły potencjalnych rozwiązań terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie COVID-19. Kluczowe jest również to, by były to projekty relatywnie krótkie, tzn. obejmowały perspektywę roku” - wyjaśnił.

„Nie chodzi o to, by wynaleźć rozwiązania za trzy lata, ale by jak najszybciej dostarczyć opcje terapeutyczne, możliwości szczepień lub testów. Chcemy, by technologia, która powstanie, była dostępna w pierwszej kolejności dla polskich pacjentów To nasz priorytet” - dodał.

Jak zaznaczył prezes ABM, do tej pory do agencji wpłynęło 20 wniosków. Przypomniał także, że będą one rozpatrywane w ciągu 72 godzin w kolejności zgłoszeń oraz do momentu wyczerpania środków.

„Oczywiście jeśli jakiś projekt pojawi się trochę później, ale będzie obiecujący, to z pewnością postaramy się o wyasygnowanie odpowiedniej kwoty” - zapewnił.

Prezes dodał, że wśród wniosków, które już przedłożono do rozpatrzenia, dominują te dotyczące rozwiązań terapeutycznych.

„Myślę, że w tym obszarze możemy w najkrótszym czasie spodziewać się efektu. Istnieją już pewne leki antyretrowirusowe, których mechanizmy znamy i potencjalnie mogą okazać się skuteczne” - podkreślił prezes ABM.

Jednocześnie zaznaczył, że szczególnie paląca w tej chwili jest kwestia testów diagnostycznych.

„Na ten obszar będziemy kładli szczególny nacisk” - wyjaśnił.

Zauważył jednocześnie, że wynalezienie szczepionki jest obecnie sprawą najbardziej skomplikowaną i wyczekiwaną.

„Opracowanie szczepionki wymaga testów bezpieczeństwa. To priorytet światowy. Jeśli takie projekty się pojawią, to z pewnością będziemy chcieli je finansować” - podkreślił.

PAP/ as/