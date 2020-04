Emilewicz: do Sejmu trafi korekta tarczy antykryzysowej

Projekt, który trafi dziś, jutro do Sejmu, to nie jest tarcza 2.0, to korekta przepisów z ubiegłego tygodnia - poinformowała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewcz.

Dodała, że projekty dalej idące resort będzie chciał przygotować do końca tygodnia.

Szefowa resortu rozwoju pytana na antenie Radia Zet o tzw. tarczę 2.0 podkreśliła, że propozycja ustawowa, która jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu, to jest „korekta kilku przepisów z poprzedniej ustawy”. „Tam nie będzie bardzo znaczących zmian” - podkreśliła. Chodzi - jak wyjaśniła - m.in. o najem przestrzeni w galeriach handlowych powyżej 2 tys. metrów kwadratowych.

Z najważniejszych przepisów, z mojej strony, to są przepisy, które tworzą fundusz dopłat odsetkowych w BGK, bardzo istotny instrument - nowy fundusz, który będzie wspierał tych, którzy mają dzisiaj kłopoty ze spłatą kredytów, a nie chcą korzystać z wakacji kredytowych, bo mają środki na to, aby jednak regulować - mówiła Emilewicz.

Pytana o to, kiedy konkretnie poprawiony projekt ustawy trafi do Sejmu odpowiedziała: „myśmy konsultowali te zapisy w ciągu weekendu, ona musi być przyjęta przez Radę Ministrów, rozumiem, że jest przyjmowana obiegowo w tej chwili, mamy posiedzenie Sejmu dziś po południu, jutro, to są, rozumiem, te dwa dni, kiedy minister Łukasz Schreiber chce, żeby ustawa była procedowana w Sejmie”.

Emilewicz podkreśliła, że niezależnie od tego resort pracuje nad pakietem samorządowym.

To są takie propozycje, które poprawią płynność finansową samorządów w tym trudnym roku. (…) uelastyczni im możliwość kształtowania budżetu”. Wyjaśniła, że zgodnie z tymi propozycjami do budżetów samorządowych nie będą np. wliczane środki, które są wydawane na walkę z koronawirusem. „W ten sposób te budżety będą mogły być bardziej deficytowe w tym roku - powiedziała.

Szefowa MR zaznaczyła, że są też „projekty dalej idące” dotyczące poprawy płynności i ubezpieczeń.

Chcielibyśmy je do końca tygodnia przygotować, na koniec tygodnia skonsultować z przedstawicielami Rady Dialogu Społecznego, następnie przez weekend z (…) z kolegami z Rady Ministrów, tak aby w przyszłym tygodniu, jeśli będziemy mieć wtedy Sejm, trafiły do Sejmu - zapowiedziała.

Minister Emilewicz pytana, czy w tarczy 2.0 będą uwzględnieni przedsiębiorcy, którzy założyli działalność po 1 lutego br. wskazała, że to jest „taka data, którą powinniśmy uwzględnić”.

Słyszę te postulaty i spróbujemy się zmierzyć z tym problemem, tak by umożliwić skorzystanie z pomocy także tym, którzy po 1 lutego rozpoczęli działalność - zapewniła. Zastrzegła, że w przepisach procedowanych w Sejmie w tym tygodniu „tej poprawki nie będzie”.

Szefowa MR zapowiedziała, że w rozszerzonej propozycji dot. tarczy antykryzysowej mają się też znaleźć rozwiązania dla dużych firm. Chodzi, jak mówiła, o „większe uelastycznienie” takich instrumentów, jak postojowe czy kategoria przedsiębiorca w trudnościach - w zakresie czasu, z którego mogą z nich korzystać, czy w zakresie ich łączenia. „Np. rozliczanie tego na podstawie całej grupy kapitałowej, a nie zakładu jednego na terenie jednego województwa” - tłumaczyła. „Mam zestaw, którzy jest wydyskutowany dzisiaj z firmami, który chcielibyśmy razem zamknąć” - podkreśliła.

PAP/KG