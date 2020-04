Francja nie jest jeszcze w szczycie epidemii - oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran, szacując, że kraj wciąż znajduje się w „fazie zaostrzenia”, biorąc pod uwagę liczbę chorych na Covid-19 przyjmowanych do szpitali.

Wzrost liczby ciężko chorych pacjentów przyjętych do szpitala spowalnia, ale wciąż rośnie liczba zakażonych, co oznacza, że nie jesteśmy jeszcze u szczytu epidemii - powiedział Veran w poniedziałek w stacji BFMTV - Oznacza to, że nadal znajdujemy się w fazie zaostrzenia epidemii na terytorium kraju - dodał.