Sprawdź nowe terminy podatków, deklaracji, sprawozdań!

W ramach Tarczy Antykryzysowej przesunięte zostały terminy płacenia podatków i terminy innych obowiązków fiskalnych i księgowych. Ważne zmiany dotyczą zarówno indywidualnych podatników, jak i firm. Prezentujemy najistotniejsze, o których trzeba pamiętać.

Najważniejsza zmiana terminu złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. - deklaracje należy złożyć do 31-05-2020, w tym samym terminie należy najpóźniej dokonać płatności podatku z tego tytułu. Do tej pory był to 30-04 - czyli ostatni dzień bieżącego miesiąca.

Zmiana terminu złożenia deklaracji CIT-8 za 2019 r. - deklaracje należy złożyć do 31-05-2020 - w tym samym terminie należy dokonać płatności podatku z tego tytułu. (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych)

Zmiana terminu sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. - sprawozdanie należy sporządzić do 30-06-2020 , zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30-09-2020.

Zmiana terminu wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT - nowe przepisy zaczną obowiązywać począwszy od rozliczenia za 07-2020. Pierwotnie pierwsze pliki w nowej formule miały zostać wygenerowane i złożone w rozliczeniu za 04-2020, a w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozliczeniu za 07-2020.

Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy VAT - nowa matryca stawek VAT zacznie obowiązywać od 01-07-2020. Poprzedni termin wejścia w życie: 01-04-2020

Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych: zgłoszenia należy dokonać do 13-07-2020.

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) - to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Obowiązek dokonania wpisu dotyczy spółek: • jawnych, • komandytowych, • komandytowo-akcyjnych, • z ograniczoną odpowiedzialnością, • prostych spółek akcyjnych, • akcyjnych.

I najważniejsze, by zapamiętać poniższy adres.

Szczegółowe informacje dotyczące tarczy antykryzysowej znajdą się na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

