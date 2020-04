Maląg: 100 tys. miejsc pracy już ocalonych dzięki tarczy

Statystyki na dzisiaj pokazują, że tarcza działa, że pewne wprowadzone mechanizmy były niezbędne, konieczne, i we właściwym czasie. Na dziś złożono ponad 340 tys. wniosków. Za każdym z tych wniosków stoi konkretny człowiek i proces, któremu musimy pomóc. Gdzie państwo musi wyciągnąć rękę - powiedziała we wtorek Marlena Maląg,minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej omawiającej rozszerzenia w programie tarczy antykryzysowej, wśród tych ponad 340 tys. wniosków jest ok 250 tys. wniosków o zwolnienie ze składki ZUS. Do tej pory z tego zwolnienia mogli skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy.

Dziś będziemy to rozszerzać, ponieważ widzimy, że jest taka potrzeba. Również ok. 56 tys. wniosków zostało złożonych na tzw. postojowe. Nie zapomnieliśmy o osobach samozatrudnionych, o umowach zlecenia, o umowie o dzieło. Te osoby już złożyły wnioski i te wnioski już są realizowane. Także dla mikroprzedsiębiorców zaproponowaliśmy małe pożyczki. Pozwolą one złapać oddech na bieżące funkcjonowanie. Dla tych zostało złożone już ok 31 tys. wniosków. Wnioski te realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Wszystkie te wnioski są składane w formie elektronicznej, w uproszczonej procedurze, abyśmy mogli realizację uruchomić jak najwcześniej. Zostało złożonych prawie 3 tys. wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych. Tu pracodawcy występują o środki na ochronę miejsc pracy i wynagrodzeń - powiedziała minister Marlena Maląg.

Jak dodała, resorty szacują, że po 7 dniach od wprowadzania w życie mechanizmów tarczy antykryzysowej wnioski złożone przez pracodawców do tej pory pozwolą ochronić ponad 100 tys. miejsc pracy. To wsparcie dla konkretnych pracowników i konkretnych rodzin. Kwotowo, jak powiedziała, to wsparcie na ponad 700 mln zł.

To wsparcie, wraz z mikropożyczkami, szacujemy na ponad 700 mln zł, a tak naprawdę to wsparcie pójdzie w miliardy - oceniła Maląg.

Pakiet wszystkich instrumentów „tarczy” to wsparcie państwa o wartości ponad 212 mld zł.

Minister Maląg oceniła też, że musimy pamiętać o patriotyzmie gospodarczym.

Musimy pamiętać o polskich pracodawcach, o polskich pracownikach i musimy pamiętać o tym, co powiedział minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, żebyśmy kupowali polskie produkty, bo w ten sposób pomożemy gospodarce przetrwać ten trudny czas - oceniła minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Adresowany do zachowania miejsc pracy i płynności przedsiębiorców.