Mimo epidemii będą eksmisje sprawców przemocy

Mimo zakazu eksmisji w związku z koronawirusem, sprawcy przemocy domowej będą mogli być eksmitowani - stanowi jedna z poprawek, jaką w nocy z wtorku na środę poparła sejmowa Komisja Finansów Publicznych w związku z pracami nad zmianami w tarczy antykryzysowej.

Posłowie z sejmowej komisji finansów od kilku godzin rozpatrują propozycje zmian w tarczy antykryzysowej, które mają m.in. ułatwić firmom przetrwanie kryzysu wywołanego koronawirusem.

Wiodącym projektem jest ten przygotowany przez rząd, czyli projekt o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rząd przyjął projekt we wtorek i skierował do Sejmu. Komisja finansów rozpatruje go od godz. 20. we wtorek.

Do tej pory posłowie poparli kilkanaście poprawek autorstwa PiS. Komisja zgodziła się też, by wprowadzić zmianę zaproponowaną przez Koalicję Obywatelską. Chodzi w niej o to, by mimo zakazu eksmisji w związku z koronawirusem wyłączyć z tego sprawców przemocy domowej.

Projekt przygotowany przez rząd ma na celu kontynuację dotychczasowych działań w obszarze realizacji tarczy antykryzysowej. Wprowadza on też kolejne kilkadziesiąt rozwiązań, mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym, związanym z koronawirusem.

Propozycja rządowa przewiduje m.in. wprowadzenie 3-miesięcznych „wakacji składkowych” dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Ulga ma wynieść 50 proc. składek. Zmiany zawarte w projekcie będą kosztować finanse publiczne ok. 18,5 mld zł.

PAP/ as/