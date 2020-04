PFR: Program dla przedsiębiorców wart 100 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia nowy program pomocowy o wartości 100 mld zł, skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa - wynika z komunikatu instytucji. 60 mld z puli będzie stanowić pomoc bezzwrotną. Instytucja przewiduje, że z programu skorzysta 350- 400 tys. firm.

„Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju” - napisano w komunikacie.

Ogłoszony program będzie składać się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

„Zakładamy, że skorzysta z niego około 350-400 tys. firm, które mogą odczuwać spadek przychodów z powodu COVID-19. Szacujemy, że firmy otrzymają blisko 60 mld zł bezzwrotnych subwencji na finansowanie miejsc pracy i pokrycie strat. Cześć finansowania będzie miała charakter inwestycyjny” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

