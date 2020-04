Historyczny moment: Polska wśród krajów rozwiniętych

- Polska dołącza do krajów rozwiniętych w rozmachu odpowiedzi na kryzys. Stać nas na to i wiemy jak to robić. Historyczny moment - napisał na Twitterze prof. Marcin Piątkowski w odniesieniu do ogłoszonej dziś „tarczy finansowej”.

Ekonomista dodał, że „mało kto znał wcześniej taki scenariusz”. Jak zauważył fakt, iż „możemy sobie na rozmach pozwolić” oznacza, że dołączyliśmy do grona państw rozwiniętych.

Piątkowski odniósł w ten sposób się do puli 100 mld zł, którą - w ramach walki ze skutkami pandemii - przeznaczyły publiczne instytucje finansowe, czyli tzw. tarczę finansową.

Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, opisał ją jako „pierwszy taki rządowy program w Europie wsparcia finansowego, w tym bezzwrotnego, dla przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy w ramach”.

Program „tarczy finansowej” składa się z trzech podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł, co stanowi równowartość 4,5 proc. PKB. Wyliczono, że do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm - 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw - 25 mld zł. Z przedstawionych przez Borysa wyliczeń wynika, że podmioty, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Mają być one - jak wskazał - „prosto i szybko wypłacane za pośrednictwem banków”.

Jak czytamy w materiałach PFR, maksymalna kwota subwencji ma zależeć od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne. Zaznaczono, że 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Podkreślono, że warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie dwa lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

