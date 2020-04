W LINK4 Kasa Wraca także podczas #zostańwdomu

Stan epidemii uniemożliwił Ci generowanie premii za regularną jazdę w programie Kasa Wraca? Nic straconego. LINK4 naliczy w tym czasie gwarantowaną nagrodę na podstawie dotychczasowych okresów rozliczeniowych.

Uczestnicy programu LINK4 Kasa Wraca w każdym okresie rozliczeniowym generują premie za bezpieczną i przepisową jazdę. By zagwarantować sobie naliczenie nagrody na koncie, należy spełnić warunek regularnej jazdy z włączoną aplikacją NaviExpert z wbudowanym modułem Kasa Wraca. Regularność polega na przejechaniu minimum 200 km w miesiącu, w tym czasie uruchamiając aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów. Ze względu jednak na obowiązujący w Polsce stan epidemii, LINK4 wprowadził możliwość zawieszenia tego warunku promocji. Każdy, kto się na ten krok zdecyduje, w okresie rozliczeniowym przypadającym na czas epidemii będzie miał naliczaną nagrodę w wysokości średniej wszystkich premii cząstkowych przyznanych uczestnikowi od początku udziału w promocji. Firma wspiera tym samym ideę akcji #zostańwdomu.

– Tę zmianę przygotowaliśmy z myślą o klientach, którzy dotychczas aktywnie korzystali z promocji Kasa Wraca i w okresie stanu epidemii nie mają możliwości przemieszczania się autem i pokonywania minimalnych dystansów określonych w regulaminie promocji – wyjaśnia Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4. – Niezmiennie do pozostania w domu zachęcamy wszystkich naszych klientów, bo to najlepszy sposób, by chronić to, co w obliczu dzisiejszego zagrożenia jest najcenniejsze, czyli zdrowie swoje i najbliższych – dodaje.

By zawiesić regularność jazdy i wprowadzić uśrednione naliczanie na podstawie dotychczasowych okresów rozliczeniowych, wystarczy wypełnić dedykowany formularz na stronie internetowej www.link4.pl/kw/zostanwdomu. W tym celu potrzebny będzie numer polisy objętej promocją Kasa Wraca oraz numer rejestracyjny samochodu, dla którego trwa ochrona ubezpieczeniowa.

– Każdy klient uczestniczący w programie ma możliwość uzupełniania tego formularza, dzięki czemu w okresie trwania epidemii koronawirusa nie będzie musiał jeździć samochodem, aby otrzymać gwarantowaną nagrodę. Jej wartość będzie równa średniej wartości z nagród zdobytych we wszystkich wcześniejszych okresach rozliczeniowych promocji Kasa Wraca – podkreśla Krzysztof Kosiński, kierownik zespołu CRM w LINK4. Dotychczas z programu LINK4 Kasa Wraca skorzystało 48,5 tys. kierowców, którzy przejechali łącznie 117 mln kilometrów. Uczestnicy promocji wygenerowali od początku jego istnienia ponad 2,3 mln zł premii. Rekordzista odebrał nagrodę w wys. 1,2 tys. zł.