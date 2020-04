Rząd przedłuża obostrzenia ws. koronawirusa!

Przedłużamy wszystkie regulacje, ponieważ one działają dobrze, co potwierdzają eksperci. Na ten moment, do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, punktów usługowych. Dotyczy to także limitu osób w kościołach — powiedział premier.

Do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i ruchu kolejowego. Podtrzymujemy zamknięcie granic, kontrole sanitarne na granicach i obowiązkową kwarantannę. graniczenia dot. imprez masowych obowiązują do odwołania — dodał.

Przesuwamy egzaminy maturalne i ósmoklasistów. Na pewno nie odbędą się wcześniej, niż w drugiej połowie czerwca — mówił szef rządu.

Dodał:

Dziś pojawiły się szanse na to, aby przejąć większą kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To oznacza, że przyrosty zachorowań będą, jednak nasza strategia, żeby osoby w grupie największego ryzyka, najbardziej rygorystycznie przestrzegały kwarantanny. Tę strategię chcemy kontynuować. Nasze dotychczasowe działania w obszarze ograniczani pandemii sprawdzają się nieźle. Zdajemy sobie sprawę, ze to bardzo uciążliwe, ale mamy liczne analizy, wiele modeli pokazujących, że gdyby nie było tych obostrzeń, dziś bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Mielibyśmy nawet 40 tys. zachorowań. Takie analizy otrzymujemy także ze światowych ośrodków. One potwierdzają nasza strategię działania — powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Głos zabrał też minister zdrowia Łukasz Szumowski:

Minister Zdrowia / autor: PAP

Gdyby nie ta narodowa kwarantanna, mielibyśmy dziś taką sytuację, jaka jest we Włoszech czy w Hiszpanii, że medycy decydowaliby, kto ma szansę.Gdybyśmy spędzili te święta tak, jak zazwyczaj je spędzaliśmy, za miesiąc mielibyśmy 50 tys. osób chorych. A to oznaczałoby śmierć kilkuset osób z tej grupy. Postarajmy się, żeby te święta były świętami życia — mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Wskazywał:

Potrzebujemy, żeby państwo ruszyło do przodu, byśmy mieli środki na leczenie chorych nie tylko na koronawirusa. Od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To pozwala uchronić nie nas, ale innych przed nami. Taki obowiązek będzie dla wszystkich — poinformował minister.

Z kolei Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej przekazał:

Minister Edukacji Narodowej / autor: PAP

Wiemy, że macie ogromny stres, że nie wiecie, kiedy odbędzie się egzamin. Ale my także się do tego przygotowujemy. Przekładamy je na inny czas. Chcemy, byście mogli się do niego przygotować. Dlatego z dużym wyprzedzeniem poinformujemy o nowych terminach egzaminów, byście mogli się do nich przygotować — powiedział minister edukacji, zwracając się do uczniów.

gr