Co z ubezpieczeniami turystyki? MF odpowiada

W dniu 14 stycznia 2019 Saltus TUW (działający pod marką SALTUS Ubezpieczenia) oraz Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'Industrie et du Commerce i Mutavie Société Européenne podpisały umowę nabycia przez Saltus TUW udziałów w Macif Życie TUW z siedzibą w Warszawie. Umowa wejdzie w życie z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego