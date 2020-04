10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy!

10 lat temu w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginął prezydent RP Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych; polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej

Gdy się chce szacunku innych, trzeba najpierw szanować siebie - mówił Lech Kaczyński.

Na stronie prezydent.pl znajdziemy najważniejsze myśli z wielu przemówień śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Aby być traktowanym jak duży europejski naród, trzeba chcieć nim być. Gdy się chce szacunku innych, trzeba najpierw szanować siebie —mówił w orędziu po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym i objęciu urzędu Prezydenta RP, 23 grudnia 2005 r.

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że nie dałoby się stworzyć PC, gdyby nie jego pozycja, jego wsparcie. Był w „Solidarności” kimś znaczącym - tak o śp. prezydencie Lechu Kaczyńskim mówił jego brat, prezes PiS Jarosław Kaczyński, który był gościem „Sygnałów dnia” (Program I Polskiego Radia). Prowadziliśmy akcję zmierzającą do zaostrzenia walki z przestępczością, kiedy mój brat został ministrem sprawiedliwości, zaczął tę ideę wcielać w życie, dało mu to olbrzymią popularność i to dało zamysł, by stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. (…) Później było zwycięstwo w Warszawie, potem w wyborach prezydenckich i to dało drogę do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych - wspominał Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: My wszyscy z niego

Krótko mówiąc: my wszyscy z niego. I tak można to określić. To przesłanka wpisania się przez niego w historię Polski jako jednego z najważniejszych ludzi nowoczesnych dziejów Polski - zaznaczył gość radiowej „Jedynki”. - Kontynuował swoją politykę, mimo trudności i mimo przemysłu pogardy. Nie cofał się ani o krok i to dawało rezultaty. Zmieniał Polskę - przypomniał Jarosław Kaczyński. - Był postacią w tym wszystkim centralną, nawet jeśli nie ma go już wśród nas, to taką postacią cały czas jest - dodał.

Prezes PiS przypomniał, że jego brat przywracał pamięć o „Solidarności”. Wspominając aktywność Lecha Kaczyńskiego, zaznaczył: To wszystko sprawiało, że Polska się zmieniała, nawet pod tymi fatalnymi rządami.

Myśl śp. Lecha Kaczyńskiego

Prezes PiS przybliżył myśl śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która jest kontynuowana przez obóz rządzący.

Trzeba chcieć być dużym, liczącym się europejskim narodem i trzeba odrzucić kompleksy. Trzeba prowadzić taką politykę z takich pozycji. Tylko to daje rezultaty i sprawia, że inni szanują. Trzeba mieć szacunek do samych siebie, niestety wielu polityków tego szacunku do siebie nie ma, ale to już temat na dyskusję nie w ten dzień - podkreślił.

Jarosław Kaczyński wskazał przykład landu Bawaria.

To przykład ogromnego sukcesu. (…) To jeden z najbogatszych rejonów Europy. (…) Jest się do czego odwoływać, tym bardziej że to kraj katolicki. (..) To najlepsza droga. Mój śp. brat chciał nią iść - podkreślił. - Wszystko mogłoby się wydarzyć, gdyby stanął po drugiej stronie - sprzyjającej postkomunistom, ale wybrał drogę trudniejszą, znacznie bardziej bolesną dla niego i jego rodziny, ale służył Polsce - dodał.

W rozmowie pojawił się również temat współpracy z państwami regionu Międzymorza, którą inicjował śp. Lech Kaczyński.

Wcielał ideę, nawet gdy miał rząd przeciw sobie. Przekonywał, że taka większość jest potrzebna - powiedział Jarosław Kaczyński. - Tworzenie wielkich dróg to jego idea. (…) Takich koncepcji jest bardzo wiele. Wniósł ogromny wkład w politykę, która jest prowadzona - przypomniał.

