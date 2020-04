Nowy projekt Apple i Google ma pomóc w tropieniu Covid-19

„High - social mobile technology for everyone!” - to hasło przewodnie prezentacji wygłoszonej przez polską firmę Noidss Sp. Z o.o. podczas konferencji AlwaysOn na NASDAQ w Nowym Yorku. To wydarzenie zainaugurowało wprowadzenie produktów firmy Noidss na rynek amerykański. Amerykańska giełda Nasdaq to miejsce dla firm technologicznych. Tutaj notowani są giganci technologiczni jak Google, Apple…