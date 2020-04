Niesprzedane na bazarach produkty odkupi państwo

Krajowy Sztab Operacyjny w Bułgarii zarządził zamknięcie wszystkich bazarów i giełd żywności i kwiatów od niedzieli. Przyczyną są drastyczne naruszenia reguł przeciwepidemicznych. Niesprzedane produkty kupi Agencja Pomocy Społecznej.

Na bazarze sprzedają drobni producenci, a ceny są niższe niż w sklepach. Bazary są ulubionym miejscem emerytów, którym rekomenduje się w czasie epidemii pozostawanie w domach.

Szef sztabu nakazał natychmiastowe zamknięcie sofijskiego bazaru, później innych w całym kraju. Jednocześnie z tych samych przyczyn zamknięto giełdy hurtowej sprzedaży owoców, warzyw i kwiatów.

Bazarom wydano zezwolenie na dwa dni działalności - w środę i czwartek, po to, żeby mogły wyprzedać wyprodukowane towary. Później będą zamknięte do odwołania. Uderzy to zarówno w producentów, jak i w obywateli - zwłaszcza przed przypadającą w przyszłą niedzielę prawosławną Wielkanocą.