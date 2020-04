Mnóstwo wniosków o Tarczę

Interaktywna pomoc MR z informacjami o rozwiązaniach z tarczy antykryzysowej ułatwi m.in. przedsiębiorcom, którzy wpadli w kłopoty, korzystanie z mechanizmów wsparcia - powiedział wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Za pośrednictwem e-przewodnika użytkownicy zadają ok. 5 tys. pytań dziennie.

Najwięcej pytań, jak wskazał wiceszef resortu rozwoju, dotyczy zagadnień związanych z ubezpieczeniami i zatrudnieniem. Najczęściej pytający chcą się dowiedzieć o m.in. warunki przyznawania postojowego dla pracowników i samozatrudnionych, umorzenie ZUS, czy zawieszenie czynszu. Pojawiają się też pytania o rozwiązania dotyczące KRUS czy PFRON.

Jak dodał Mazur, interaktywne centrum pomocy MR dotyczące tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców składa się ze strony umożliwiającej zadawanie pytań, infolinii i tzw. chatbotu. „Chodziło o to, aby wiedza o zawartych w tarczy instrumentach trafiła do jak najszerszego grona beneficjentów i była zaprezentowana w przystępny sposób” - powiedział.

„Tworząc stronę, staraliśmy się wejść w buty użytkowników końcowych, czyli pracowników i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mają czasu na przeglądanie setek stron skomplikowanych aktów prawnych, dlatego prezentujemy rozwiązanie, dzięki któremu będą mogli znaleźć wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu” - dodał.

Na stronie dostępnej pod adresem: www.gov.pl/tarczaantykryzysowa można np. znaleźć rozwiązania, za które odpowiadają instytucje publiczne i agencje, takie jak ZUS, KAS, ARP, czy BGK. Podzielona jest na sekcje np. przedsiębiorca, pracownik, ngo i kultura, dodatkowe wsparcie. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą szybko odnaleźć właściwe dla ich sytuacji rozwiązania pomocowe.

„W ramach interaktywnej strony działa przewodnik, który pokazuje poszczególne instrumenty i opowiada o nich od strony korzyści - jaką pomoc możemy dostać i w jaki sposób ją otrzymać” - wyjaśnił wiceszef MR. Obok tej praktycznej nawigacji, mamy również bezpośrednio powiązane zakładki, dzięki którym pracownik lub przedsiębiorca mogą złożyć określony wniosek w miejscu docelowym np. na stronie ZUS (gdy chodzi np. o zwolnienia z ubezpieczeń społecznych), KAS (kwestie związane z podatkami), czy Banku Gospodarstwa Krajowego (ws. kredytów).

Mazur podkreślił, że w ramach tarczy złożono już ponad pół miliona wniosków. „Najwięcej dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania ZUS w okresie marzec-maj przez mikroprzedsiębiorstwa (72 proc.), następnie postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (15 proc.) i pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (9 proc.)” - wyliczył.

Jednym z elementów przewodnika jest też podstrona pytań i odpowiedzi (tzw. Q&A). ” Można tam poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a jeśli jakiś wątek chcemy pogłębić, to możemy zadać pytanie za pośrednictwem chatbota - odpowie obsługująca ten serwis osoba, albo - w przypadku chatbota zautomatyzowanego - sztuczna inteligencja” - wskazał. Według wiceministra „średnio dochodzi do 5 tys. interakcji dziennie - ok. 1 tys. telefonicznych i 4 tys. przez chatbota”.

Aby powstało interaktywne centrum pomocy dotyczące tarczy antykryzysowej, jak podkreśli Mazur, resort musiał skoordynować strony i zintegrować systemy informatyczne kilkunastu instytucji. „To daje nadzieję, że powstanie więcej rozwiązań internetowych w ramach współpracy między instytucjami; będzie to pozytywny efekt związany z walką z koronawirusem” - podsumował.

Infolinia Ministerstwa Rozwoju o Tarczy Antykryzysowej: 732 122 500; 22 484 84 84.

Tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB.

PAP/ as/