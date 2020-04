Premier Wielkiej Brytanii na razie nie wróci do pracy

- Brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał w weekend z zastępującym go ministrem spraw zagranicznych Dominikiem Raabem, ale koncentruje się na razie na powrocie do zdrowia, a nie na pracy rządu - poinformował w poniedziałek jego rzecznik.

Rzecznik nie chciał spekulować na temat tego, kiedy Johnson mógłby powrócić do pełnienia obowiązków.

On został wypisany ze szpitala dopiero wczoraj. Wszelkie decyzje, które podejmie w związku z powrotem do pracy rządowej, będą zgodne z zaleceniami jego zespołu medycznego” - podkreślił. Dodał też, że przed wyjściem ze szpitala Johnson został jeszcze raz poddany testowi na obecność koronawirusa i tym razem go nie wykryto.