Lekarze udzielili komunii w szpitalu chorym na Covid-19

- Lekarze w szpitalu w Prato w Toskanii w środkowych Włoszech rozdali w Wielkanoc komunię swym pacjentem. „Płakałem razem z nimi. Szpitale są miejscem leczenia, ale nie możemy myśleć o oddzieleniu ciała od ducha”- powiedział doktor Filippo Risaliti.

Lekarz, cytowany przez Ansę podkreślił:

Doktor Risaliti roznosił komunię chorym na Covid-19 razem z kilkoma innymi lekarzami na całkowicie zamkniętym oddziale. Wyjaśnił, że z inicjatywą tą wystąpił personel szpitala.

Po tym, gdy Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego i zauważył, że pracownicy służby zdrowia powinni pełnić rolę pośredników między Kościołem a osobami cierpiącymi, postanowiliśmy, że zaproponujemy, że to my rozniesiemy komunię w Wielkanoc - dodał lekarz z Prato.

Zastrzegł zarazem:

Byliśmy jedyni, którzy mogliśmy to zrobić, biorąc pod uwagę to, że tylko my możemy wejść do tych sal”.