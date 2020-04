Antonow An-225 Mrija w Warszawie! Walka z Covid-19 [VIDEO]

Antonow An-225 Mrija wylądował w Warszawie. To największy samolot na świecie. Transport na zlecenie KPRM przygotowały spółki: KGHM Polska Miedź i Lotos. Załadowany jest sprzętem medycznym i ochronnym.

Dziś dokładnie o godzinie 9.57 na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował Antonow An-225 Mrija, największy transportowy samolot świata. Ogromna maszyna przywiozła do Polski niezbędne środki do walki z koronawirusem. Na wypełnionym po brzegi pokładzie samolotu znajdowały się m.in. maski ochronne typu FFP2, medyczne kombinezony oraz przyłbice chroniące twarz - a więc sprzęt dla polskiej służby zdrowia potrzebny do walki z pandemią koronawirusa.

Samolot waży 600 ton, a załoga liczy 21 osób.

Samolot Antonov An-225 Mriya - największy samolot świata - wylądował, 14 bm. na Lotnisku Chopina w Warszawie. Na pokładzie samolotu znajduje się m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych / autor: PAP/Leszek Szymański

Na pokładzie samolotu jest m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.

Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreśla, że cały transport i projket powstał na zamówienie KPRM i osobistemu zaangażowaniu premiera Mateusza Morawieckiego.

O takiet transport starało się wiele państw. My wszyscy kontaktowaliśmy się. To wielka zasługa prezydenta, który kontaktował się z władzami Chin. 80 ton towarów – to bezprecedensowy transport. Koncentrujemy się również na produkcji krajowej - mówi premier Mateusz Morawicki. Maseczki dla służb medycznych ściągamy z Chin. Maseczki dla służb medycznych i służb mundurowych mamy ściągnięte na kilka tygodni do przodu. Mam nadzieję, że ta fala będzie opadająca, nie wiemy, kiedy będzie szczyt zachorowań, ale chcemy być przygotowani. Prowadziłem wczoraj rozmowy ws. zakupu respiratorów. Wolimy mieć ich zapas - dodawał.

Transport na zlecenie KPRM przygotowały spółki KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A. Lotniczy kolos wystartował wczoraj z lotniska w chińskim Tianjinie. To największy jednorazowy transport z pomocą medyczną do walki z epidemią choroby COVID-19.

Realizacja transportu w rekordowo krótkim czasie była możliwa dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i wsparciu przedstawicieli polskiej dyplomacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych i ambasady RP w Pekinie.

Tak wyglądało lądowanie:

To, że ten samolot mógł przylecieć do Polski to efekt wielu dni żmudnych negocjacji – powiedział obecny przy rozładunku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. – Dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jego osobiste rozmowy z Prezydentem ChRL bardzo pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia.

Premier polskiego rządu podziękował przedstawicielom zarządów spółek KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Lotos. – Bez ich zaangażowania ten transport nie byłby możliwy – podkreślił Mateusz Morawiecki.

To już kolejny transport realizowany na polecenie szefa rządu – dodał Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński. – Pomagamy tym, którzy są na pierwszej linii w tej trudniej wojnie z niewidzialnym wrogiem. Przede wszystkim pragniemy pomagać przedstawicielom służb medycznych.

Prezes Chludziński zaznaczył, że było bardzo ważne, by dostarczyć do kraju maksymalną wartość ładunku podczas jednej operacji. – Pokonaliśmy wiele trudności, wiele przeszkód formalnych. Dzięki wsparciu Pana Prezydenta, Premiera Morawieckiego oraz innych instytucji państwowych udało nam się te bariery pokonać – zakończył szef miedziowego koncernu.

– Naszym wspólnym celem był (i jest nadal) jak najszybszy transport jak największej liczby środków ochrony indywidualnej – dodał Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Wiemy jak bardzo te rzeczy są teraz potrzebne służbom w naszym kraju. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią akcji na tak wielką skalę.

Szef paliwowego giganta podkreślił, że nie jest to ostatni transport realizowany rzez spółki Skarbu Państwa.

Antonov An-225 Mriya to największy samolot na świecie. Ma ponad 84 metry długości, napędzany jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 r., w czasach ZSRR w zakładach lotniczych Aviant. Jest tak duży, że jest w stanie przewieźć prom kosmiczny na swoim grzbiecie, a w ładowni – blisko 100 samochodów osobowych.

An-225 Mriya jest używany komercyjnie od 2001 r. przez ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu ciężkich ładunków. Był już w Polsce w 2003 i w 2005 r.

Wtorkowy transport jest kolejnym zorganizowanym przez KGHM na apel premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy samolot wylądował 26 marca. Łączna wartość materiałów medycznych kupionych ze środków spółki to około 15 mln dolarów.

KGHM/tvp.info/gr