1,6 mln zł na innowacje dla firm w Podlaskiem

Podlaskie mikro-, małe i średnie firmy mogą się starać o granty na innowacje, które pozwolą im rozwijać się, wdrażać nowe rozwiązania. Można dostać do 100 tys. zł takiego grantu. Wnioski można składać od wtorku, do podziału jest 1,6 mln zł z UE

Program grantowy prowadzi Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Fundacja liczy na to, że z grantów skorzysta w tej edycji około 20 firm - poinformowała Ewa Kozłowska z PFRR. Do dyspozycji przedsiębiorców są już - jak zaznaczyła - ostatnie wolne środki w tym projekcie.

Zasady naboru wniosków i przyznawania grantów są cały czas takie same, od kilku lat, od kiedy działa ten projekt grantowy. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego poinformowała, że dostała w ostatnim czasie zapytania od firm o te granty i liczy, że przełoży się to na złożone wnioski. W poprzednich edycjach firmy bardzo chętnie z tego korzystały - podkreśliła Ewa Kozłowska.

Grant na rozwój to maksymalnie dla firmy 100 tys. zł (do 85 proc. wartości przedsięwzięcia), które można otrzymać np. na przeprowadzenie badań, zakup gotowych wyników badań, wdrożenie nowych rozwiązań w produktach, usługach po to, by firma była bardziej konkurencyjna. PFRR zachęcała firmy w poprzednich edycjach do sięgania po te granty maksymalnie uproszczonym wnioskiem i szybką jego oceną(10 dni).

Zainteresowane grantami firmy - ze względu na epidemię koronawirusa - proszone są o telefoniczny lub mailowy kontakt z PFRR. Także składanie wniosków odbywa się bez kontaktu osobistego - przypomniała Ewa Kozłowska.

Pieniądze na granty pochodzą z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Wnioski od firm będą przyjmowane do wyczerpania dostępnej puli środków.

PAP, mw