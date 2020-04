ZUS rusza z pomocą dla firm. Pierwsze przelewy od jutra

W środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje na konta 86,2 tys. przedsiębiorców pierwsze świadczenia postojowe - poinformowała we wtorek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS podaje, że do 14 kwietnia do Zakładu złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

„Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają pomoc już w najbliższą środę, 15 kwietnia. Wówczas to ZUS przeleje na konta 86,2 tys. osób pierwsze środki o postojowe. Daje to łącznie ponad 172 mln zł. Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych do przedsiębiorców w Gdańsku, Warszawie i w Krakowie” - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej, dlatego uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów. Ułatwi nam to weryfikację składanych wniosków” - podkreśliła.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

„Zachęcamy do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspieszy ich obsługę. Warto zwrócić też uwagę, że ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie” - podkreśliła profesor Uścińska.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku. Mają na to czas do 30 czerwca.

MRPiPS we wtorek rano podało, że dotychczas złożono 639,4 tys. wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej (łącznie do ZUS i urzędów pracy).

W minionym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa m.in. rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z trzymiesięcznych „wakacji składkowych”, o firmy zatrudniające do 49 osób.

Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Ustawą zajmie się teraz Senat.

PAP/kp