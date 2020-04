Nowi Wiceprezesi w Zarządzie Banku Pekao SA

Obradująca dzisiaj Rada Nadzorcza powołała Leszka Skibę w skład Zarządu Banku Pekao na funkcję Wiceprezesa. Rada powierzyła także funkcję Wiceprezesa Zarządu Grzegorzowi Olszewskiemu, dotychczasowemu Członkowi Zarządu

Leszek Skiba od 2015 roku pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 do kwietnia 2020 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W latach 2009 – 2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku Leszek Skiba prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego.

Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, gdzie uzyskał tytuł magistra. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

Grzegorz Olszewski zasiada w Zarządzie Banku od kwietnia 2019 roku. Jako Członek Zarządu odpowiedzialny był początkowo za zarządzanie produktami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi. Aktualnie pełni nadzór nad Pionem Technologii i Operacji odpowiadając m.in. za robotyzację i automatyzację operacji bankowych. Równolegle pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Wcześniej, od października 2017 do marca 2019 roku, Grzegorz Olszewski zajmował stanowisko Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Grupie PZU. Jednocześnie kierował pracami uruchomienia pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych, która została uznana przez agencję ISBnews za najbardziej rewolucyjny produkt 2018 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku od pracy w Banku Millennium. W 2010 roku dołączył do Alior Banku, gdzie wspierał wdrożenie nowych, konkurencyjnych rozwiązań z zakresu funduszy inwestycyjnych, produktów skarbowych czy rynku FOREX.

Grzegorz Olszewski jest Absolwentem: Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył program Executive MBA; Uczelni Łazarskiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomia; Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University (aktualnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) na kierunku Zarządzania Finansami; Bachelor of Arts (B.A.), Finance, na Oxford Brookes University.

