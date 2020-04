Koronawirus: Zobacz kto może iść do pracy

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało jakie grupy ludności mogą zwrócić się o czasowe zwolnienie z pracy w celu uniknięcia zarażenia się koronawirusem. Są to chronicznie chorzy, kobiety w ciąży oraz osoby „podatne” na chorobę ze względu na swój wiek.

Źródła ministerstwa pracy, na które powołał się dziennik „20.minutos.es”, wyjaśniły, że podatne na Covid-19 są osoby od 60 lat. Do chronicznie chorych zalicza się osoby z nadciśnieniem, cukrzycą i osłabionym układem odpornościowym.

To nie znaczy jednak, że wszyscy należący do wymienionych kategorii mogą nie chodzić do pracy. „Należy przeanalizować ryzyko zarażenia się w danym miejscu pracy, stopień podatności danej osoby na chorobę i możliwość (lub jej brak) adaptowania miejsca pracy, aby było ono bezpieczne (np. przez zachowanie odległości)” - poinformowały z kolei źródła rządowe.

Dział odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w danej firmie powinien ocenić te wszystkie okoliczności i opracować specjalny raport. Jeżeli zostanie wykazane, że dany pracownik jest podatny na zakażenie, powinien on zwrócić się do swojego lekarza, aby ten wystawił mu zwolnienie. Wtedy taka osoba znajdzie się w sytuacji podobnej do wypadku przy pracy i będzie miała prawo do świadczeń ze względu na czasową niezdolność do pracy.

