Totalizator Sportowy przekazał 5,4 mln zł na walkę z wirusem. A to nie koniec!

Od 30 marca 10 procent ze sprzedaży wszystkich zakładów i losów zawieranych na lotto.pl przekazywane jest na wsparcie walki z koronawirusem oraz skutkami pandemii. Zebrana kwota wynosi już ponad 1,4 mln zł i stale rośnie. Wcześniej spółka przekazała za pośrednictwem Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej 4 mln złotych i 90 samochodów w formie darowizn na rzecz kilkunastu szpitali. Pomoc finansowa (nie licząc aut) wyniosła ponad 5,4 mln zł.

Jak powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego:

To właśnie dzięki swoim klientom spółka ma środki, które może przeznaczyć na wsparcie służby zdrowia. Kolejne fundusze mają nie tylko wspierać bieżące działania, ale posłużą również ograniczeniu skutków epidemii po jej zakończeniu. To także swoisty hołd dla tych wszystkich osób, które na co dzień walczą o zdrowie Polaków