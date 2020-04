Kłamstwo ekologów? Świat się zatrzymał, wpływ na klimat znikomy

Pandemia koronawirusa przyniosła nam zaskakujące dane i niecodzienne obrazy. W Weneckich kanałach woda stała się znów przejrzysta, wróciły do nich ryby. Natomiast niebo nad Chinami po raz pierwszy od lat nie było zasnute smogiem - pisze Marek Budzisz w analizie na portalu wPolityce.pl.

W Europie i Stanach Zjednoczonych z powodu Covid-19 stanęła komunikacja lotnicza i znacznie zredukowany został ruch samochodowy. Np. w Nowym Jorku o 50 proc. zmniejszono częstotliwość kursowania komunikacji publiczne. Na pewien czas życie tam zamarło.

Eksperyment naturalny

Jednym z ubocznych skutków pandemia Covid-19 jest to co ekonomiści nazywają eksperymentem naturalnym. (…) Siedzimy w domach, gospodarka stanęła, ciepła pogoda też nie zmusza nas do większego ogrzewania mieszkań. Co z emisją gazów cieplarnianych, będących zadaniem niektórych przekleństwem XXI wieku i zagrożeniem większym niźli wszystkie inne, z pandemią na czele?

Autor powołuje się na dane organizacji Carbon Brief zajmującej się badaniem tej kwestii. Szacuje wpływ ograniczeń wywołanych przez pandemię na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na 4 proc. (pierwsze analizy) do 5,5 proc. (skorygowane). Niezbyt imponująco, zwłaszcza w porównaniu celami które ta organizacja stawia argumentując, że obniżenie średniej temperatury na świecie tylko o 1,5 proc. wymaga „cięcia” emisji gazów o 7,5 proc. i to nie tylko w jednym roku, ale takie obniżenie musi trwać przez kolejnych 10 lat. Takie wskazania zawarte są też w ONZ-owskim Międzyrządowym Panelu ds. Zmian Klimatycznych, w którym znajduje się teza o potrzebie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 45 proc. wobec poziomu roku 2010.

Czyste niebo nad Chinami

Liczba dni z „powietrzem o dobrej jakości” w chińskich miastach, a badania prowadzi się dla 337 ośrodków miejskich, jak podało tamtejsze Ministerstwo Ekologii i Środowiska Naturalnego wzrosła o 11,4 proc. Obliczono także, że emisja gazów do atmosfery w chińskich miastach spadła na początku roku o 25 proc., a zużycie węgla kamiennego w sześciu największych elektrowniach w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną nawet o 40 proc, porównując z pierwszym kwartałem 2019 roku.

Cały materiał czytaj na portalu wPolityce.pl: Covid-19 a efekt cieplarniany. Pierwsze dane są bardzo ciekawe. W czasie pandemii możemy obserwować niecodzienne obrazy

Aktywiści demonstrują w sieci

Aktywiści ekologiczni obawiają się, że wdrażane przez rządy działania na rzecz ożywienia gospodarki spowodują, iż ambitne plany w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych pójdą w kąt, bo ważne będzie co innego. I teraz, w nowych i trudniejszych warunkach, ich zdaniem, trzeba wręcz wzmóc wysiłki celem realizacji dalszych cięć, głębszych ograniczeń i przestawienia gospodarki na nowe, bardziej eco, zasady. Greta Thunberg wezwała nawet w ostatnich dniach do „demonstracji” w internecie, skoro te w realu są utrudnione - czytamy na wPolityce.pl.

Czytaj też: Koronawirus: Pandemia dobra dla ekologii

wPolityce.pl/KG