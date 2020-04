87 aut dla służby zdrowia od PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły na potrzeby służby zdrowia 87 samochodów. Auta służą personelowi walczącemu z koronawirusem m.in. w Krakowie, Białymstoku, Oświęcimiu, Łodzi.

Udostępnione przez PKP PLK pojazdy są pomocą dla pracowników szpitali i placówek medycznych, którzy codziennie ratują ludzkie życie i zdrowie - powiedział Ireneusz Merchel, prezes kolejowej spółki. Samochody udostępniono również szpitalom w Słupsku, Lublińcu, Bochni, Gorlicach, Nowych Tagu i Bydgoszczy. W środę auta trafiły do szpitali na Dolnym Śląsku - w Dzierżoniowie i Lubaniu Śląskim oraz do Milickiego Centrum Zdrowia a w czwartek do Centrum Zdowia w Lubinie.

Prezes przypomniał, że spółki z grupy PKP PLK, na początku kwietnia zdecydowały o przeznaczeniu łącznie 4 mln zł na rzecz wsparcia jednostek i instytucji służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa.

PKP PLK, wspierają też przewoźników kolejowych, którzy w związku z epidemią, musieli ograniczyć sieć swoich połączeń. Spółka zawiesiła obciążanie przewoźników opłatami z tytułu rezygnacji z całej lub części trasy w okresie od 13 marca do odwołania.

Ponadto od 14 marca, również do odwołania, przewoźnicy kolejowi nie będą obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym i/lub zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy.

PLK obniżyły też o 80 procent opłaty najemcom działającym na dworcach, peronach i przejściach.

