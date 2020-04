Tauron zainwestował blisko 1,8 mld zł w sieć

Firma Tauron Dystrybucja, dostarczająca prąd do ponad 5,5 mln odbiorców w południowej Polsce, wydała w ubiegłym roku prawie 1,8 mld zł na inwestycje w zakresie modernizacji i rozwoju sieci oraz infrastruktury energetycznej.

Należąca do Grupy Tauron spółka Tauron Dystrybucja to największy w kraju dystrybutor energii. Jak podała Grupa w czwartkowym komunikacie, w ub. roku zrealizowano ok. 70 tys. zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznej - firma jest pod tym względem krajowym liderem.

Cytowany w komunikacie prezes spółki Robert Zasina zapewnił, że firma „jest w dobrej kondycji finansowej i nie ma żadnych zaległości płatniczych”.

Na początku kwietnia Radio Zet informowało, że Tauron od pół roku nie płaci swoim podwykonawcom. Według rozgłośni, z tego powodu co najmniej kilkunastu firmom groziła upadłość. Chodzi o firmy, którym Tauron zleca m.in. budowę przyłączy i remonty sieci - to sprawy, będące w gestii spółki Tauron Dystrybucja.

W odpowiedzi spółka poinformowała wówczas, że część prac, zlecanych przez Tauron zewnętrznym firmom, była odbierana z opóźnieniem w stosunku do uzgodnionych z ich wykonawcami terminów, jednak zawsze na czas wobec klientów końcowych.

Staramy się, aby pomimo trudnej sytuacji w kraju - w związku z rozwojem epidemii koronawirusa - odbiory były realizowane na bieżąco, w oparciu o ustalony harmonogram wykonanych prac, z zastrzeżeniem jednak, że część terminów może być przesunięta za obopólną zgodą - zapewniała 6 kwietnia firma.

W czwartek spółka Tauron Dystrybucja ogłosiła, że przygotowuje się na trudny w gospodarce okres po szczycie pandemii koronawirusa.

Jeżeli uda się utrzymać ambitny plan inwestycyjny, to przetrwać będą mogły również tysiące małych i średnich firm powiązanych ze spółką - napisano w komunikacie.

Wiceprezes firmy Jerzy Topolski poinformował, że spółka analizuje rządową tarczę antykryzysową, aby w najlepszy możliwy sposób przygotować się na trudniejszy moment w gospodarce. „Jesteśmy silnym i stabilnym podmiotem, który wydaje każdego roku na inwestycje około 1,8 mld zł. Dzięki nam działa kilka tysięcy lokalnych firm” - podkreślił.

Według prezesa Roberta Zasiny, w związku z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego i zmianami w gospodarce, firma musi „odpowiednio dostosowywać nasze relacje z klientami, z samorządami, ale również z wykonawcami zadań inwestycyjnych, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do klientów i działalność spółki”.

Przedstawiciele firmy przyznają, że sytuacja epidemiczna wpłynęła znacząco na ograniczenie działalności biznesowej odbiorców spółki, a złożona sytuacja w gospodarce skutkuje ograniczeniem części działań, w tym planów inwestycyjnych różnych podmiotów. „Dla Tauron Dystrybucja oznacza to również konieczność niestandardowego podejścia do zarządzania inwestycjami oraz prowadzonej działalności” - czytamy w komunikacie.

Firma m.in. zwróciła się do samorządów o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. „Jeżeli gminy zgodzą się na przedstawione propozycje, to spółka dysponować będzie większym budżetem inwestycyjnym na własne działania i w konsekwencji na rozruch gospodarki” - napisano w komunikacie.

W ub. roku - jak poinformował Tauron Dystrybucja - kluczowym kierunkiem dla spółki były inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców - w sumie zrealizowano ponad 38 tys. takich umów.

Wśród zakończonych w minionym roku dużych inwestycji przyłączeniowych była m.in. stacja Przeciszów, stworzona na potrzeby klientów z Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze. Zakończono też długotrwałą modernizację linii średniego napięcia relacji Skoczów-Strumień, linii w Wałbrzychu, linii Głubczyce-Prudnik oraz linii Tucznawa-Lipówka i Bukowno-Lipówka w Zagłębiu Dąbrowskim.

Do innych dużych zadań inwestycyjnych zakończonych w 2019 r. należała kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Strusina w okolicach Tarnowa, która miała na celu zwiększenie niezawodności pracy stacji oraz poprawę warunków ruchowych pracy sieci 110 kV, gwarantującej zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - podał w czwartek Tauron.

Rekordowa była w ub. roku liczba przyłączonych do sieci energetycznej mikroinstalacji - było ich aż 30,4 tys., o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż rok wcześniej. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji - najwięcej w województwach śląskim i małopolskim. Zdecydowana większość to instalacje fotowoltaiczne.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.

PAP/KG