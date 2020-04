Facebook podsumował efekty walki z dezinformacją

Facebook podsumował dotychczasowe działania w zakresie walki z dezinformacją oraz dostarczania ludziom wiarygodnych informacji na temat koronawirusa.

Dzięki postom edukacyjnym wyświetlanym na Facebooku i Instagramie oraz dzięki Centrum informacji o koronawirusie (COVID-19) udało się pokierować ponad dwa miliardy ludzi do zasobów informacyjnych WHO oraz innych instytucji zdrowia publicznego, takich jak Ministerstwo Zdrowia. Spośród nich 350 milionów osób przeszło na strony tych instytucji by dowiedzieć się więcej.

Od początku marca firma rozszerzyła również program współpracy z zewnętrznymi weryfikatorami informacji o 12 nowych krajów. Obecnie Facebook współpracuje z ponad 60 organizacjami weryfikującymi informacje w ponad 50 językach.

Facebook usuwa fałszywe treści, które stanowią zagrożenie dla ludzi – setki tysięcy takich szkodliwych treści zostało usuniętych z platformy. W przypadku innych, nieprawdziwych treści, które nie stanowiły jednak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, Facebook dołączał do nich ostrzeżenia na temat wątpliwej wiarygodności oraz faktyczny kontekst. W marcu takie ostrzeżenia zostały dołączone do ponad 40 milionów wpisów na temat COVID-19 na podstawie ponad 4 tysięcy artykułów sprawdzonych przez niezależnych weryfikatorów. 95 proc. osób, które zobaczyły ostrzeżenia nie otworzyło oryginalnej treści.

Czytaj też: Nowy projekt Apple i Google ma pomóc w tropieniu Covid-19

KG/Mat.Pras.