Premier: Otwarcie granic w najbliższym czasie nie jest planowane

Nie jest planowane dzisiaj otwarcie granic, będziemy utrzymywać co najmniej ten termin, o którym powiedzieliśmy wcześniej, to jest do 3 maja - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany podczas konferencji prasowej o otwarcie granic w najbliższym czasie oraz zwolnienie z kwarantanny pracowników transgranicznych, którzy wjeżdżają do Polski, odparł: „Nie jest planowane dzisiaj otwarcie granic”.

Będziemy utrzymywali co najmniej ten termin, o którym powiedzieliśmy wcześniej. To jest do 3 maja - dodał.

Przypomniał, że Polska, jako jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadziła sanitarne kontrole graniczne.

Rzeczywiście doprowadziliśmy do bardzo znaczącego ograniczenia ruchu przez polskie granice i dzisiaj epidemiolodzy, i eksperci z całego świata bardzo mocno to chwalą. Uważają, że to była jedna z bardzo ważnych przyczyn tego, że dzisiaj liczba zakażeń w Polsce jest znacząco mniejsza niż w krajach takich jak Włochy, Austria, Hiszpania, czy mniejsze kraje jak Belgia, Dania, gdzie te ograniczenia wdrożone zostały później - wskazał szef rządu.

Poinformował, że o ile nie zaistnieją bardzo optymistyczne okoliczności w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to sanitarne kontrole graniczne oraz obostrzenia graniczne zostaną utrzymane.

To okazało się bardzo ważnym, skutecznym narzędziem, które na pewno pomogło w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa - zauważył Morawiecki.

PAP/KG