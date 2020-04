Alimenciarze winni nawet 11,5 mld złotych

286 tys. rodziców nie płaci alimentów, ich zaległości sięgają już prawie 11,5 mld zł - wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Średni dług alimentacyjny na osobę przekracza 40 tys. zł; najbardziej zalegają z płatnościami osoby z województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że na koniec marca bieżącego roku, było zarejestrowanych 286 tys. osób, które nie wywiązują się z płacenia dzieciom alimentów. Zaległości alimentacyjne wynoszą prawie 11,5 mld zł, a gminy współpracujące z BIG stale przekazują kolejnych dłużników - wynika z najnowszych danych BIG InfoMonitor.

Jak wskazano, czas pandemii nie spowodował spadku liczby przekazywanych informacji o zaległościach alimentacyjnych przez gminy z całej Polski. „W pierwszych miesiącach roku dopisały one jeszcze więcej dłużników niż na początku 2019 r. Tylko w marcu do bazy dłużników trafiło 2 586 nowych alimenciarzy” - czytamy.

Ekspert Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor Halina Kochalska podkreśliła, że skala problemu nie maleje. „W ciągu 12 miesięcy, od kwietnia ubiegłego roku do marca tego roku, gminy przekazały do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor informacje o 27 588 osobach niepłacących alimentów. Jednocześnie część osób została z rejestru wykreślona z dwóch powodów. Pierwszy to zmiana prawa nakazująca usunięcie z rejestru dłużników, których dług powstał wcześniej niż przed 6 laty. Drugi to spłata zaległości” - powiedziała, cytowana w komunikacie, Kochalska.

Jak dodano, w ramach akcji „Odzyskuj alimenty” prowadzonej przez BIG InfoMonitor odzyskano ponad 3,5 mln zł zaległych alimentów.

Ponadto, szacuje się, iż blisko milion dzieci nie otrzymuje od swoich rodziców alimentów, mimo sądowego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor do bazy dłużników trafia zdecydowanie więcej ojców niż matek. Wśród 285 764 dłużników alimentacyjnych znajdujących się w rejestrze, 94,3 proc. to panowie.

„Zaległości najbardziej doskwierają opiekunom dzieci z województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego, w każdym z nich przekraczają miliard złotych. Tu też zamieszkuje najwięcej dłużników alimentacyjnych. Średni dług na osobę w kraju przekracza już 40 tys. zł, ale w dziesięciu województwach jest jeszcze wyższy” - czytamy.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG.

PAP/ as/