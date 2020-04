Prezes PKN Orlen o tańszym paliwie dla społeczników

PKN Orlen angażuje się w programy społeczne i wiele z nich finansuje. Tańsze paliwo dla żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z takich projektów. - Rabat na paliwo na stacjach PKN Orlen dla żołnierzy WOT, który będzie obowiązywał od 1 maja, to jeden z programów tej spółki dla społeczników. Krytykowanie tego rozwiązania, jest niepoważne i niemoralne - mówił w piątek w prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.

Szef PKN Orlen, który był gościem Polskiego Radia Programu 1, podkreślał, że w związku z epidemią koronawirusa spółka obniżyła ceny paliw na stacjach dla wszystkich, a ceny tych produktów w Polsce są obecnie najniższe w Europie.

Od 1 maja na stacjach PKN Orlen żołnierze WOT będą mogli uzyskać rabat przy kupnie paliwa. Jak podał ostatnio płocki koncern, program lojalnościowy będzie uprawniał WOT do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 groszy brutto za jeden litr paliwa na wszystkich stacjach spółki.

Informacja o rabatach na paliwo dla żołnierzy WOT wzbudziła dyskusję m.in. w środowisku wojskowych i lekarzy. Zarzuty, że żołnierze WOT dostali taki bonus, a nie dostał go personel medyczny walczący z epidemią koronawirusa, pojawiły się wśród polityków opozycji.

Prezes PKN Orlen pytany w piątek o komentarz do krytyki rabatów dla żołnierzy WOT ze strony polityków opozycji i lekarzy, przypomniał, że podobne rozwiązanie wprowadzono wcześniej dla strażaków ochotników.

To są programy dla społeczników, którzy świadczą swoje zaangażowanie nie zarabiając tak naprawdę - oświadczył Obajtek. To są ludzie, którzy ryzykują niejednokrotnie swoje życie, to są społecznicy i taki program jest dla społeczników. Natomiast dla całego naszego społeczeństwa obniżyliśmy ceny paliw - dodał szef płockiego koncernu.