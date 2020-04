3 mld euro na wsparcie sektora zdrowotnego w Unii

Parlament Europejski zatwierdził przeznaczenie ponad 3 mld euro dla sektora opieki zdrowotnej w UE. Fundusze mają pójść na zakup środków medycznych, takich jak maski, respiratory, budowę szpitali polowych oraz pokrycie kosztów oddelegowania medyków do innych krajów.

Łączna kwota 3,08 mld euro z unijnej kasy zostanie przekazana głównie za pośrednictwem unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Na wsparcie krajowych systemów ochrony zdrowia ma być przeznaczonych 2,7 mld euro.

Instrument wsparcia kryzysowego umożliwia Komisji Europejskiej bezpośrednie robienie zamówień w imieniu państw członkowskich i ukierunkowanie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W pierwszej kolejności wysiłki mają iść na zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia szpitali. W perspektywie średnio i długoterminowej UE będzie w stanie uzupełnić działania państw członkowskich dotyczące masowych testów i badań medycznych.

Kolejne 300 milionów euro ma zostać wykorzystane na stworzenie zapasów i dystrybucję niezbędnych środków medycznych, oraz sprzętu, w tym m.in. respiratorów. Będzie to finansowane z unijnego mechanizmu ochrony ludności (rescEU).

Zapasy w ramach rescEU będą przechowywane przez jedno lub kilka państw członkowskich. Państwo przyjmujące będzie odpowiedzialne za zakup sprzętu, ale to Komisja sfinansuje to w 100 proc. Zarządzaniem sprzętem będzie się zajmować Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego tak, by trafiał on tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.