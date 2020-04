Respiratory dla Syrii i Jerozolimy prosto z Watykanu

W związku z pandemią koronawirusa Watykan wysyła w imieniu papieża Franciszka dziesięć respiratorów do szpitali w Syrii i trzy do Jerozolimy - poinformowała Stolica Apostolska. Do Gazy w Autonomii Palestyńskiej przekazane zostaną zestawy diagnostyczne.

Jak wyjaśniono, są to pierwsze inicjatywy dobroczynne w ramach nowego funduszu kryzysowego dla Kościołów wschodnich i ludności na terenach ich działania, powołanego w Watykanie. Fundusz utworzony został przez Kongregację ds. Kościołów Wschodnich, która wyjaśniła, że to odpowiedź na apel Franciszka, by w obecnym kryzysie „nie zostawiać cierpiących samym sobie”, zwłaszcza zaś osób najuboższych.

Jednocześnie wyjaśniono, że po decyzji o wysłaniu pierwszej partii pomocy do Syrii i Ziemi Świętej analizowane są sygnały o potrzebach, napływające z innych terenów.

