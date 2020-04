W tym roku czas na PIT upływa 1 czerwca

Na 1 proc. podatku czeka prawie 8,9 tys. organizacji pożytku publicznego(OPP) - informuje w niedzielnym komunikacie na Twitterze Ministerstwo Finansów. Resort przypomina, by podczas rozliczenia PIT-u za zeszły rok nie zapomnieć o przekazaniu pieniędzy dla OPP.

„Nie rozliczyłeś jeszcze PIT? Pamiętaj o przekazaniu 1-proc. swojego podatku. Na twoją pomoc czeka prawie 8,9 tysiąca organizacji” - czytamy w apelu Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z informacją MF, w ubiegłym roku 14,5 mln podatników dołączyło do akcji „Przekaż 1 procent”. Dzięki temu na konta OPP wpłynęło 874 mln zł.

Jak podaje MF, wskutek zmian wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej, wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1 proc. podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r.

Mimo iż standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia, ale w związku z epidemią koronawirusa, w tym roku deklaracje można składać do końca maja. W praktyce termin na złożenie deklaracji i rozliczenie podatku mija 1 czerwca, bowiem 31 maja wypada w niedzielę.

Według MF przedłużenie o miesiąc terminu na złożenie deklaracji PIT jest istotne szczególnie dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nie są one bowiem rozliczane automatycznie przez fiskusa w ramach usługi Twój e-PIT, muszą samodzielnie wypełnić deklarację, wysłać ją - elektronicznie bądź tradycyjnie - i rozliczyć podatek.

Resort finansów deklaruje, że w przypadku zapłaty podatku do końca maja, nie będą naliczane odsetki za zwłokę. W piątek rzecznik prasowy MF Paweł Jurek mówił PAP, że w resorcie jest przygotowywane odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

Zauważył, że dla większości podatników, czyli m.in. zatrudnionych na etacie, administracja skarbowa przygotowała rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik się nim nie zainteresuje, 30 kwietnia rozliczenie takie zostanie uznane za przyjęte. Po tej dacie będzie można złożyć korektę deklaracji przygotowanej w ramach Twojego e-PIT-u. Korektę taką będą mogli także złożyć małżonkowie, którzy zostali rozliczeni indywidualnie, ale zdecydowali, że bardziej korzystne byłoby rozliczenie wspólne.

Marcin Musiał (PAP), sek