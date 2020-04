Weekendy w sklepach już bez godzin dla seniorów

Od poniedziałku można przemieszczać się pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy; otwarty został wstęp do lasów, parków, z wyłączeniem placów zabaw. Osoby powyżej 13 roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie. Godziny dla seniorów nie będą obowiązywać w weekendy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem od poniedziałku przestaje obowiązywać zakaz przemieszczania się. Ponadto od poniedziałku można przebywać na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne, w tym w lasach, skwerach, parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach oraz plażach. W lasach nie trzeba zasłaniać twarzy.

„Do tej pory można było poruszać się w ściśle określonym celu np. do pracy, czy w celu załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego takich jak niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi itd. Te ograniczenia zostają zniesione, ale pozostaje m.in. zakaz zgromadzeń, czy nakaz zachowania odpowiedniej odległości między pieszymi, czy nakaz zasłaniania ust i nosa” - wskazał w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

„Eksperci nadal zalecają poruszanie się tylko w niezbędnych sprawach, ale nakaz taki nie wynika już wprost z przepisów prawa” - dodał rzecznik rządu.

Według rozporządzenia do odwołania zamknięte pozostają place zabaw, ogrody zoologiczne, ogrody jordanowskie w częściach gdzie znajdują się place zabaw. Na terenach leśnych nie można korzystać z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci

Utrzymany zostaje, do odwołania, obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi do 13 roku życia, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Także do odwołania obowiązuje zasłanianie ust i nosa podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. To ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem, a także tych, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia.

Zasłaniać twarzy nie muszą osoby poruszające się samochodem, jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, jeżeli w samochodzie przebywa jedynie kierowca, albo kierowca z dzieckiem do lat 4.

Obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy także pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. Wyjątek stanowią osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną.

Konieczność zasłaniania twarzy nie dotyczy także duchownych sprawujących obrzędy religijne, rolników wykonujących prace w gospodarstwie, żołnierzy RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe oraz osób przebywających w lesie.

Nowe przepisy przewidują, że w sklepach powyżej 100 mkw może przebywać 1 osoba na 15 mkw powierzchni, a w sklepach do 100 mkw 4 osoby na jedną kasę. W godzinach 10-12 nadal będą obowiązywały „godziny dla seniorów”, ale wyłącznie od poniedziałku do piątku. Na terenie targowisk czy bazarów może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.

W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 mkw powierzchni budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także m.in. osoby dokonujące pochowania.

Osoby nieletnie powyżej 13 roku życia mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego.

W miniony czwartek premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedzieli również kolejne trzy etapy rezygnacji z panujących obostrzeń. Przechodzenie do kolejnego etapu ma być uzależnione od panującej sytuacji epidemicznej.

Obecnie do odwołania obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań z wyłączeniem zakładów pracy. Do 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia, zamknięte pozostają szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki. Również do 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia, zamknięty jest pasażerski ruch lotniczy krajowy i międzynarodowy oraz międzynarodowy ruch kolejowy. Do 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia, pozostaje obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do 3 maja, z możliwością przedłużenia, zamknięte są granice. Prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Do odwołania restauracje, bary i kawiarnie mogą prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz. Również do odwołania zamknięte pozostają instytucje kultury, w tym muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa.

Do odwołania zamknięte są hotele i inne miejsca noclegowe; mogą one pozostać otwarte tylko dla osób w kwarantannie lub izolacji; personelu medycznego, osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych; zakwaterowanych w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Także do odwołania obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej: w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta; ograniczenie w przejazdach samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym; w samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta (zakaz ten nie dotyczy samochodów osobowych).

Do odwołania zakazane jest prowadzenie w galeriach handlowych działalności innej niż: spożywcza, kosmetyczna dotycząca artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasy, artykułów dla zwierząt, paliw. W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos).

Do odwołania w weekendy pozostają zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Również do odwołania zamknięte są wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu a także obowiązuje zakaz korzystania z rowerów miejskich. Do odwołania na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez dwa.

PAP/kp