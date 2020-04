Łukasz Szumowski z teką wicepremiera?

Bardzo dziękuję, ale nie. Wystarczy mi pracy na stanowisku, które w tej chwili mam - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, komentując wypowiedź lidera Porozumienia Jarosława Gowina, że szef MZ powinien zostać podniesiony do rangi wicepremiera.

W minionym tygodniu lider Porozumienia Jarosław Gowin w rozmowie z „Wprost” powiedział, że minister Szumowski powinien zostać wicepremierem.

„Minister Szumowski powinien zostać podniesiony do rangi wicepremiera po to, żeby móc wydawać polecenia pozostałym ministrom, a nie z nimi negocjować, bo nie ma na to czasu. Albo powinien zostać powołany specjalny wicepremier, pełnomocnik do walki z epidemią” - wskazał Gowin.