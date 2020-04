Susza w Polsce: Alarmująco niski stan rzek

Prognozy hydrologiczne dla całej Polski nie są optymistyczne. 42 stacje mierzące przepływ wód w rzekach na 500 istniejących w Polsce odnotowały stan poniżej normy.

Powstał projekt specustawy, której celem jest przyśpieszenie inwestycji zabezpieczających Polskę przed skutkami suszy. Rząd przeznaczy na walkę z nią ponad 150 mln zł - podaje radio Zet

Chcemy umożliwić szybką realizację dla inwestycji niezbędnych do zabezpieczenia naszego kraju przed coroczną suszą - powiedział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dzięki nowym regulacjom wiele inwestycji wodnych uda się zrealizować znacznie szybciej, a to przełoży się na minimalizację niedoborów wody.

Polska wysycha!

Z kolei portal światoze.pl pisze o tzw. niżówce hydrologicznej jako o tendencji do obniżania sie stanu wód podziemnych, co przekłada się na poważne niedobory w płytkich ujęciach wodnych. Przepływ wody jest wówczas poniżej średniego niższego przepływu na stacjach monitorujących. Przyczyną tego stanu jest susza. W kraju obowiązuje z tego powodu trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Przekroczenie występuje na 50 stacjach i z dnia na dzień ta liczba wciąż rośnie. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym takie dane mieliśmy tylko z ośmiu stacji. Ubiegły rok też był dość suchy, było mało opadów śniegu, a topnienie pokrywy śnieżnej regeneruje wody podziemne. W tym roku opady śniegu również były znikome. To przyczyna, dla której odnotowaliśmy niżówkę hydrologiczną w tak wczesnym okresie. Już obserwujemy wegetację roślin i zmniejszenie zasobów wodnych – wyjaśnia Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Niski poziom wody w Wiśle / autor: PAP/Leszek Szymański

Portal informuje, też, że niżówka hydrologiczna jest częstym zjawiskiem, ale występującym latem, kiedy wywołują ją wysokie temperatury.

Marzec i kwiecień to czas, gdy wody gruntowe mogą odbudować się przed okresem letnim. W tym roku to zjawisko nie będzie mieć miejsca. Prognoza sezonowa nie jest zbyt korzystna, nie przewidujemy dużych opadów deszczu. By sytuacja się poprawiła, opady deszczu musiałyby długo trwać, na przykład dwa, trzy tygodnie. Wilgotny maj to jedyna nadzieja, ale nie ma na to widoków. Musimy przygotować się na różne straty, na pewno wzrosną na przykład ceny warzyw i owoców – dodaje IMGW.

IMGW podaje, że wyróżniane są cztery etapy suszy. Pierwsza to susza meteorologiczna, gdy przez dłuższy okres nie ma opadów, druga to rolnicza, gdy roślinom brakuje wody do wzrostu. Następnie wyróżnia się suszę hydrologiczną, gdy zmniejszają się przepływy wód poniżej średniego niższego przepływu.

Wisła - niepokojąco niski poziom wody / autor: PAP/Leszek Szymański

Ostatni poziom to susza hydrogeologiczna, która jest najdłuższym procesem i ciężko odwracalnym. Wysychają wówczas rzeki i zbiorniki. Do odbudowania zasobów wód podziemnych potrzeba wtedy kilku lat.

IMGW/swaitoze.pl/radioZEt/gr