Dania nie pomoże firmom opodatkowanym w rajach podatkowych

Polska i Dania podjęły bezprecedensowe kroki w celu wyłączenia przedsiębiorstw zarejestrowanych w rajach podatkowych z systemów ulg związanych z koronawirusem.

Rząd duński ogłosił w ten weekend, że firmy, które wypłacają dywidendy, wykupują własne akcje lub są zarejestrowane w zagranicznych jurysdykcjach podatkowych, nie będą się kwalifikowały do żadnego z programów pomocy państwa. Co ciekawe posunięcia te spotkały się z dużą sympatią w mediach społecznościowych. Wiele osób sugerowało, że inne kraje, takie jak chociażby Wielka Brytania, powinny pójść za ich przykładem.

Polska wprowadziła podobne zastrzeżenia do własnych programów ratunkowych, udostępniając 25 mld zł dużym firmom, które płacą podatki w Polsce, a nie w innych krajach.

Polska Tarcza Finansowa składa się z 3 podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. PKB): Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

100 mld złotych rząd przeznaczy na bezpośrednie zasilenie codziennego funkcjonowania polskich firm, których obroty w ostatnim czasie spadły o co najmniej o 25 proc. 3/4 z tych 100 mld zł nieoprocentowanych subwencji, trafi do firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników. Natomiast pozostałe 25 mld zł do dużych krajowych firm płacących podatki w Polsce.

thelondoneconomic.com/KG