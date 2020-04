Dane GUS: Czy czeka nas wzrost bezrobocia?

Jak wygląda sytuacja w sektorze przedsiębiorstw gdy chodzi o zatrudnienie? Nie wygląda ona najlepiej.

Jak podał GUS:

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników w marcu, czyli miesiącu uderzenia pandemii w Polskę, wyniosło 5489,21 zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. rdr

Dodano, iż zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,3 proc. - to mniej niż przewidywał rynek. Co to oznacza dla zatrudnienia?

Jak skomentowali na Twitterze ekonomiści Pekao:

Zaskakująco słabe marcowe dane o zatrudnieniu pokazują, że cięcia etatów ruszyły niemal natychmiastowo wraz z blokadą gospodarki – tej skali spadki widzieliśmy ostatnio w apogeum kryzysu w 2009 r., podczas gdy obecnie to tylko zwiastun potencjalnej skali zwolnień

Z kolei ING wskazuje, iż firmy nie tylko zawiesiły rekrutacje ale też nie przedłużają umów terminowych.

To oznacza niewesołe informacje co do wysokości przyszłego bezrobocia.

Onet/ as/