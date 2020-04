Klocki z trzciny cukrowej: Lego będzie eko

Klocki Lego to marka, którą znamy wszyscy. Klocki przez lata ewoluowały, jednak największa zmiana dopiero przed nimi, bowiem popularne zabawki chcą być bardziej eko - co to znaczy?

To znaczy, że Lego wchodzi w nowy, ambitny program ekologiczny, zakładający zmiany w produkcji klocków. Trudny w utylizacji plastik ma zostać zastąpiony… trzciną cukrową!

To nie żart! Jak czytamy na stronie Whitemad.pl:

Według zapowiedzi producenta, a także opinii samych użytkowników klocki wykonane z trzciny cukrowej niczym się nie różnią od standardowych, plastikowych elementów. Nie zmieniły się ich wymiary, waga, faktura, czy wytrzymałość, co sprawiło, że marka podtrzymała swoje plany dotyczące rezygnacji z plastiku.

Co ciekawe, nie jest to jedyna zmiana, bowiem od kilku już lat Lego prowadzi akcję przekazywania zużytych klocków innym użytkownikom zamiast ich wyrzucenia - ma to także sprzyjać ekologii.

Whitemad/ as/