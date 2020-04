Atak zawiści i goryczy zespołu Tomasza Lisa?

Portal wPolityce.pl nie zostawia suchej nitki na „Newsweek Polska”. Zespół dziennikarski kierowany przez Tomasza Lisa wydaje się być tak zapamiętały w ściąganiu domniemanych „afer” rządu PiS, że nie zważa na takie drobiazgi jak rzetelność dziennikarska czy potwierdzanie informacji zdobytych u wątpliwych „źródeł”. Funkcjonariusze opozycyjnych mediów stosują się najwyraźniej do znanej bolszewickiej zasady: fakty są przeciwko nam? Tym gorzej dla faktów! - czytamy

W kierunku artykułu dyskredytującego zakup maseczek przez polski rząd i spółki Skarbu Państwa kieruje zarzuty uogólnień i manipulacji oraz pomijania kontekstu - wyjątkowych trudności w związku z bezpardonową walką państw starających się o dostawy ograniczonej podaży sprzętu medycznego w dobie pandemii koronawirusa.

Teraz mamy do czynienia z nieustanną walką, niemal wyrywaniem sobie z gardła zamówionego towaru, na który czyhają już przedstawiciele rządowych agend w USA, Włoszech, Hiszpanii czy Niemczech. Tu decydują już nawet nie dni, ale godziny czy minuty. Tylko kilka osób z KGHM czy Lotosu wie dziś, ile nerwów, niepewności i nieprzespanych nocy kosztowało ich doprowadzenie do tego, że ten transport w ogóle mógł dojść do skutku. W tym kontekście fantazje redaktora polskojęzycznego portalu świadczą albo o braku wyobraźni (oby, to by jeszcze nie było aż takie złe) albo o skrajnym cynizmie i chęci ugrania politycznych korzyści. Jedno i drugie nie świadczy najlepiej o autorze. (…) Bardzo jesteśmy ciekawi czy podobne „śledztwo” dziennikarskie planowane jest już w redakcji „Newsweeka” w stosunku do partii towarów zakupionych przez Fundację Dominiki Kulczyk lub zakupionych przez fundację Jerzego Owsiaka - czytamy.