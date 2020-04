PGNiG ruszyło z wydobyciem ze złoża Aerfugl w Norwegii

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi, uruchomiła pierwszy odwiert produkcyjny na złożu Aerfugl na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Jak zaznaczyło PGNiG, złoże Aerfugl jest wyjątkowo atrakcyjne pod względem opłacalności wydobycia, produkcja z niego jest rentowna przy cenie ropy naftowej powyżej 15 dolarów za baryłkę. Wynika to m.in. z możliwości podłączenia odwiertów do znajdującej się w pobliżu jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO Skarv, co w istotny sposób obniża koszty zagospodarowania złoża.

Właśnie z powodu tej atrakcyjności postanowiono o uruchomieniu wydobycia, pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych niskimi notowaniami węglowodorów.

Dzięki przemyślanej strategii inwestycyjnej i wzorowym relacjom z partnerami koncesyjnymi, jesteśmy w stanie rozwijać działalność wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, nawet w tak niesprzyjających warunkowych rynkowych, jak obecnie - oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Jak dodał, sytuacja na norweskim szelfie, podobnie jak w innych częściach świata, pozostaje pod wpływem pandemii koronawirusa. Na razie jednak wydobycie z koncesji, których udziałowcem jest PGNiG, tak samo jak z pozostałych złóż w tym regionie, przebiega bez zakłóceń - zaznaczył Kwieciński.

Jak przypomniało PGNiG, plan zagospodarowania złoża Aerfugl zakłada wykonanie 6 odwiertów w dwóch fazach. Odwiert, z którego właśnie uruchomiono produkcję, jest pierwszym z trzech zaplanowanych w ramach drugiej fazy zagospodarowania. Pierwotnie otwory zaplanowane na tę fazę miały rozpocząć produkcję dopiero w 2023 roku. Przyspieszenie prac było możliwe dzięki technicznemu zwiększeniu przepustowości FPSO Skarv.

Rozpoczęcie eksploatacji pozostałych dwóch odwiertów z drugiej fazy zagospodarowania zaplanowane jest na 2021 r. Wcześniej, bo jeszcze pod koniec 2020 r., przewidziane jest uruchomienie produkcji z trzech odwiertów zaplanowanych w ramach pierwszej fazy zagospodarowania. Aerfugl to złoże gazowo-kondensatowe, którego zasoby wydobywalne szacowane są na 300 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Zgodnie z założeniami, w szczytowym roku produkcji wydobycie ze złoża przypadające na PGNiG wyniesie około 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego, który - zgodnie z planami spółki - trafiać będzie do gazociągu Baltic Pipe.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 proc. udziałów w koncesji. Operatorem jest Aker BP, a pozostałymi partnerami Equinor Energy i Wintershall DEA.

Po uruchomieniu eksploatacji Aerfugl liczba złóż, na których PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie, sięgnęła siedmiu. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na czterech kolejnych. Spółka posiada udziały w 29 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zakup udziałów w kolejnych dwóch jest na ostatnim etapie realizacji.

PAP/KG