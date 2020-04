Orlen zaopatrzy DPS-y w środki higieny i ochrony osobistej

Do 21 Domów Pomocy Społecznej w całym kraju trafią w tym tygodniu przekazane przez Grupę Orlen środki higieny i ochrony osobistej niezbędne do walki z koronawirusem, m.in. maski i kombinezony. Zabezpieczą one podopiecznych i pracowników tych placówek, w tym medycznych - podał PKN Orlen.

Jak poinformował płocki koncern,

Grupa Orlen rozpoczęła zaopatrzenie Domów Pomocy Społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z pandemią”. „Jeszcze w tym tygodniu trafią one do najbardziej potrzebujących 21 placówek z całej Polski, aby zabezpieczyć podopiecznych oraz działające tam służby medyczne przed dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa - oznajmił w środę PKN Orlen. Spółka podała, iż na ten cel przeznaczono blisko 4 mln zł.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zwrócił uwagę, że od momentu pojawienia się epidemii w Polsce PKN Orlen „aktywnie włącza się w walkę z koronawirusem”. Ocenił zarazem, że „dotychczasowe działania pokazują, jak duże znaczenie ma pomoc ze strony spółki dla personelu medycznego i pacjentów w całym kraju”.

Doposażenie Domów Pomocy Społecznej w niezbędne środki ochrony to najlepsza odpowiedź na trudną sytuację tych placówek i realne wsparcie w walce o zdrowie i życie ich podopiecznych - podkreślił wicepremier Sasin, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zaznaczył, że „Domy Pomocy Społecznej są placówkami najbardziej narażonymi na zakażenie koronawirusem”. Według niego „ich trudna sytuacja wymaga więc szybkich i zdecydowanych działań”.

Dlatego naszą pomoc kierujemy również do nich poprzez zapewnienie środków higieny i ochrony. To także wsparcie dla służb medycznych, które dbają o zdrowie i życie podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Chcemy, by wszyscy czuli się bezpiecznie - oświadczył szef płockiego koncernu.

PKN Orlen wyjaśnił, iż Domy Pomocy Społecznej, dzięki wsparciu Grupy Orlen, „zostaną wyposażone w maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni”. „Łącznie na ten cel Grupa Orlen przeznacza prawie 4 mln zł” - wyliczył płocki koncern. Dodał, iż transportem środków ochrony i higieny do placówek zajmą się zakładowe straże pożarne - PKN Orlen oraz spółek z jego grupy kapitałowej, włocławskiego Anwilu oraz Orlen Południe z Trzebini.

Pomoc trafi do Domów Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Podobowicach, Zamościu, Łodzi, Drzewicy, Bochni, Wierzbicy, Tomczycach, Jakubowicach, Stalowej Woli, Gdańsku, Koszęcinie, Bytomiu, Kaliszu, Psarach, Pleszewie, Braniewie oraz do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach, do Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu, Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Warszawie i Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Lublińcu - podał PKN Orlen.

Jak zaznaczyła spółka, wsparcie Domów Pomocy Społecznej to element „aktywnego zaangażowania” Grupy Orlen w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na ten cel koncern przeznaczy łącznie ponad 100 mln zł. „Pomoc rzeczowa i finansowa kierowana jest przede wszystkim na potrzeby służby zdrowia, ale też służb mundurowych, działających zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej” - przypomniał PKN Orlen.

Czytaj też: Darczyńcy wspierają medyków. Już blisko 350 mln zł!

PAP/KG