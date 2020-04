Udogodnienia dla firm w PKO BP

Mając na uwadze wyzwania, z którymi mierzą się teraz przedsiębiorcy, PKO Bank Polski wprowadził szereg rozwiązań pomagających zminimalizować wpływ epidemii na działalność firm.

Bank zniósł realizację przelewu do ZUS, do końca czerwca br., jako koniecznego warunku zwalniającego z opłat za PKO Konto Firmowe. W swojej ofercie ma też kredyt z gwarancją BGK na zmienionych warunkach: bez prowizji za udzielenie gwarancji i z kwotą gwarancji zwiększoną do 80% wartości kredytu. Więcej rozwiązań i porad na www.pkobp.pl/firmy/wsparcie-w-czasie-epidemii/

W tym trudnym dla wszystkich czasie staramy się poszukiwać rozwiązań, które ułatwią naszym klientom prowadzenie biznesu, a kontakt z doradcą bankowym przeniesie się w dużej mierze z oddziału do internetu. Część proponowanych działań wynika ze zmian w aktualnej ofercie bankowej, część to efekt realizacji rozwiązań przygotowanych przez rząd. Mamy nadzieję, że wszystkie razem są wsparciem dla naszych klientów w czasie pandemii – mówi Tomasz Frąckowiak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie lub odroczenie terminu płatności składek i należności do ZUS na 3 miesiące. Dlatego PKO Bank Polski odstąpił od warunku dokonania przelewu do ZUS, który do tej pory był wymagany, aby być zwolnionym z opłaty za prowadzenie PKO Konta Firmowego. Zmiana będzie obowiązywała do końca czerwca 2020 roku.

Bank obniżył opłatę za wpłatę gotówkową zamkniętą. Nowa opłata wynosi 0,2 proc., minimum 10 zł zamiast dotychczasowych 20 zł, dla banknotów oraz bilonu. Dzięki temu rozwiązaniu, po podpisaniu umowy, przedsiębiorcy mogą zostawić pieniądze w specjalnie przeznaczonych do tego bezpiecznych kopertach we wskazanych placówkach. Środki będą dostępne po przeliczeniu przez pracownika banku, a wpłacona kwota zostanie zaksięgowana na ich koncie w chwili dokonania wpłaty.

PKO Bank Polski oferuje wsparcie przedsiębiorcom w postaci gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a także pożyczki przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W związku z obecną sytuacją, zakres udzielonej gwarancji został zwiększony z 60 proc. do 80 proc. kwoty udzielonego kredytu, a okres na jaki można skorzystać z gwarancji został wydłużony z 27 do 39 miesięcy. Z inicjatywy mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego br. nie miały zaległości w ZUS i US. Więcej informacji: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/

Usługi online i cyfrowy obieg dokumentów

Klienci, którzy w PKO Banku Polskim korzystają z usług iPKO albo Inteligo mogą dzięki usłudze identyfikacji eTożsamość kupić online w Krajowej Izbie Rozliczeniowej kwalifikowany podpis elektroniczny w chmurze mSzafir, który ma moc prawną równoważną własnoręcznemu podpisowi. Więcej informacji: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/e-urzad/mszafir/. Rozwiązanie będzie dostępne dla klientów banku za darmo do końca kwietnia.

Z kolei przedsiębiorcy posiadający rachunek firmowy w PKO Banku Polskim mogą teraz zdalnie podpisywać umowy ze swoimi kontrahentami i klientami dzięki usłudze Autenti. Przez dwa miesiące można testować narzędzie bezpłatnie, elektronicznie podpisując i wysyłając do 10 dokumentów miesięcznie. Więcej informacji: https://www.pkobp.pl/firmy/podpis-elektroniczny-autenti/

Oba rozwiązania umożliwiają cyfrowy obieg dokumentów w firmie. Usprawniają sprzedaż, procesy kadrowe i wiele innych działań niezbędnych w zarządzaniu biznesem. Przedsiębiorcy mogą korzystać także z innych narzędzi umożliwiających zarządzanie firmą zdalnie z domu, dostępnych z poziomu serwisu iPKO. eKsięgowość umożliwiająca wystawianie faktur online będzie teraz dostępna przez 3 miesiące bezpłatnie. Natomiast przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie sprzedaży w internecie mogą skorzystać z e-Sklepu – również przez 3 miesiące bez opłat. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także z wieloma firmami przewozowymi i kurierskimi.

KG/PKO BP