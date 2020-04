Tarcza Antykryzysowa jeszcze się powiększy

Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiadała wicepremier Jadwiga Emilewicz, mają zostać przedstawione kolejne ułatwienia z tarczy antykryzysowej - m.in. założenia dotyczące ochrony polskich firm przed przejęciami, pomocy dla samorządów, rozwiązań ws. zamówień publicznych.

Jak mówiła w wywiadzie wiceminister, minister rozwoju, jej resort pracuje nad kolejną ustawą we współpracy z innymi resortami. Jednym z elementów pakietu ma być pomoc dla samorządów. Ma temu służyć m.in. poluzowanie reguły finansowej i zmiana, dzięki której - jak zapowiedziała Emilewicz podczas wtorkowej konferencji - „co druga, a nie co czwarta złotówka, jak to ma miejsce dziś z tytułu dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, będzie trafiać do budżetu samorządów”.

Częścią nowych rozwiązań jest też ochrona polskich spółek przed - jak mówiła PAP wiceminister - „tanimi łupami np. funduszy azjatyckich”. Podstawą prawną projektu „antyprzejęciowego” jest przyjęta osiem lat temu ustawa o spółkach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Na kanwie tej ustawy miałby zostać zwiększony zakres tych spółek, których w sposób prosty i łatwy nie będzie można przejmować.

Inny element będzie dot. zamówień publicznych - chodzi m.in. o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zmiany umów pomiędzy podmiotami, bo, jak wskazała minister, pewnych budów nie będzie można skończyć w terminie - mimo że branża działa, ale jest mniej pracowników i roboty trwają dłużej.

W wywiadzie dla PAP Emilewicz mówiła też o elementach związanych z „poprawą płynności indywidualnej obywateli w kwestii ich zobowiązań kredytowych”. „Banki podpisały porozumienie w zakresie udzielania wakacji kredytowych. Stale to monitorujemy. I widzimy pewną gotowość banków do udzielania tych wakacji. I tutaj też będziemy mieć pewne rozwiązania prawne” - zapowiedziała.

Kolejne rozwiązania dot. Funduszu Dopłat do Oprocentowania BGK, który ma dysponować w tym roku budżetem ponad 270 mln zł. Podobna kwota ma trafić na rynek także w przyszłym roku. Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy z budżetu państwa. Celem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców tracących zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Chodzi o to, jak podkreślał resort, by ratować miejsca pracy i utrzymywać firmy w obrocie gospodarczym.

Minister Emilewicz zapowiedziała też zmiany w zakresie prawa pracy, które w jeszcze większym stopniu ułatwią skorzystanie z rozwiązań, które „już dziś są dostępne, takich jak postojowe, czy dopłaty do wynagrodzeń - to większe uelastycznienie, które ma pozwolić większej grupie przedsiębiorców przetrwać na rynku” - mówiła na wtorkowej konferencji wicepremier.

