Programy pomocowe BGK z Tarczy Antykryzysowej [Przewodnik]

Przedsiębiorcy,firmy duże, średnie oraz mikrofirmy stale poszukują informacji - w jaki sposób mogą realnie skorzystać z pomocy państwa, o której informują media i instytucje finansowe. Taką całościową podpowiedź przygotował właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego i zaprezentował przygotowany materiał na konferencji prasowej. 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES), towarzystw budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielni – to elementy wsparcia polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na wideokonferencji BGK, w której uczestniczyła m.in. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowany został przewodnik dla przedsiębiorców, którzy szukają informacji na temat możliwości skorzystania z Tarczy Antykryzysowej. Poniżej prezentujemy zebrane w jednym miejscu najważniejsze wskazówki dla firm na temat różnych możliwości wsparcia.

Wśród rozwiązań znalazły się m.in. zmiany w warunkach gwarancji de minimis, Fundusz Gwarancji Płynnościowych, dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych. Część rozwiązań została już wdrożona, kolejne są w fazie przygotowania.

Przygotowaliśmy we współpracy z resortami finansów, rozwoju i funduszy oraz z sektorem bankowym rozwiązania, które wspierają zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże firmy. To dla nas niezwykle ważne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom w tym trudnym dla nich czasie. W programie pomocowym przewidzieliśmy różne formy wsparcia, w tym systemy gwarancji i dopłat, a także produkty z wykorzystaniem funduszy unijnych. Oprócz już istniejących programów, jak gwarancje de minimis czy kredyt na innowacje technologiczne, wypracowaliśmy nowe rozwiązania, które mają dodatkowo wspomóc polskie firmy w związku z COVID-19 – np. Fundusz Gwarancji Płynnościowych czy dopłaty do oprocentowania. Z większości programów przedsiębiorcy mogą już korzystać w swoich bankach lub u naszych pośredników finansowych – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykres pomocy BGK dla firm / autor: BGK

Mikro i małe oraz średnie firmy skorzystają z ośmiu programów pomocowych, a duże z dwóch. Co istotne, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z rządowych ulg i zwolnień od ZUS, mogą uzyskać wsparcie z pakietu pomocowego BGK. Jedna forma nie wyklucza drugiej – podkreśla Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje de minimis

Pomoc dla małych i śrenich form BGK / autor: BGK

Przedsiębiorcy mogą już korzystać ze zmian w udzielaniu gwarancji de minimis – BGK zwiększył maksymalną wysokość gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kredytu. Bez zmian pozostaje maksymalna wysokość gwarancji – czyli 3,5 mln zł. Ponadto, bank zrezygnował z prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji. Od uruchomienia tego rozwiązania skorzystało już z niego niemal 5000 firm, a kwota udzielonych gwarancji przekroczyła 1,5 mld zł.

Wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich

Pożyczki unijne / autor: BGK

BGK wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadza zmiany w obsługiwanych przez bank programach, w tym w pożyczkach unijnych czy Funduszu Kredytu Technologicznego. Opracowywane rozwiązania dotyczą wykorzystania środków unijnych oraz krajowych.

Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)

Ponadto, BGK we współpracy z resortem funduszy, przygotował zmiany w programie pomocowym dla podmiotów ekonomii społecznej (PES). Dzięki nim PES mogą skorzystać m.in. z wakacji kredytowych i wydłużonego okresu spłaty pożyczki.

Kredyt na innowacje technologiczne

Z kolei podmioty korzystające z kredytów na innowacje technologiczne zyskały m.in. wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br., wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni oraz wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej do 12 miesięcy.

Pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój

Kolejną formą wsparcia ze środków unijnych są pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój. Firmy, aby zachować płynność, skorzystają z zerowego oprocentowania, półrocznej karencji w spłacie, a kwota pożyczki wyniesie nawet do 15 mln zł.

Wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych – program Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, 6-miesięczne wakacje kredytowe, możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy, to jedne z instrumentów, które zostały uruchomione z programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Gwarancje Biznesmax

Jednym z kolejnych działań BGK jest wprowadzenie nowych zasad udzielania gwarancji Biznesmax. Zmiany te umożliwiają szerszy dostęp do kredytów i pozwolą zachować płynność finansową przedsiębiorstw. Aby skorzystać ze wsparcia z gwarancji Biznesmax, przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. [Pełna lisat]((https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/)

Program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

Wśród rozwiązań dla mikro i małych firm znalazły się m.in. zmiany w programie Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. z zawieszenia spłaty pożyczki do 6 miesięcy, wydłużenia karencji o pół roku, obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. (w skali roku na okres do 12 miesięcy), wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy, możliwości odstąpienia od kar umownych, a także zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji – do 27 miesięcy. Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

System dopłat do oprocentowania kredytów

W trakcie przygotowania jest również mechanizm dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać małe, średnie, jak i duże firmy, bez względu na branżę. Aby uruchomić wsparcie z tego programu, konieczne są rozwiązania legislacyjne, które wkrótce trafią pod obrady Sejmu.

Informacje o aktualnym wsparciu dla firm można sprawdzić na www.bgk.pl oraz www.biznes.gov.pl.

Warto również zapoznać się z materiałami po konferencji prasowej BGK „Programy pomocowe BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19”.