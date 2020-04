Emilewicz: Polska gospodarka nie jest na sprzedaż

Naszym celem jest aby dzisiaj, gdy firmy borykają się z ogromnymi kłopotami, nie były łatwym, tanim łupem na sprzedaż – stwierdziła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Podczas konferencji prasowej wicepremier omówiła kolejny pakiet ustaw, który wejdzie w skład Tarczy Antykryzysowej.

Od kilku tygodni mierzymy się z wyzwaniem przed jakim stoi polska administracja. Wyzwaniem jakim jest walka z pandemią koronawirusa. Mówimy o skutkach zdrowotnych. Oczywiście w głównej mierze zdrowie Polaków jest najważniejsze. Nie mniej istotne staje się bezpieczeństwo gospodarcze, finansowe. Staramy się codziennie rozmawiać z przedsiębiorcami, z wieloma branżami i staramy się odpowiadać na ich potrzeby. Wspólnie chcemy dostarczyć rozwiązania, które sprawią że utrzymamy miejsca pracy. Że każdy Polak będzie miał pracę w najbliższym czasie. I że utrzymamy liczbę firm aktywnych na polskim rynku. Naszym celem jest to, by dzisiaj gdy firmy borykają się z wieloma problemami, wśród nich mnóstwo firm rodzinnych budowanych od trzydziestu lat, nie były łatwym łupem na sprzedaż. Polska gospodarka, pomimo trudności, nie jest na sprzedaż. I nie będzie jeszcze bardzo długo. Robimy wszystko, aby przebrnąć przez kryzys wzmocnieni – mówiła Emilewicz

Nowy fundusz

Kolejne rozwiązania Tarczy są z kilku zakresów. Pierwszym z nich jest nowy fundusz, który tworzymy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to fundusz dopłat do odsetek. Uruchomiony w tym roku, w wysokości około 270 milionów złotych i 250 mln złotych w roku kolejnym ma wesprzeć firmy, które mają zaciągnięte pożyczki - obrotowe, czy też inwestycyjne w składzie zobowiązań – zapowiedziała wicepremier.

Będą zmiany w prawie zamówień publicznych

Emilewicz zaznaczyła, że kolejny pakiet dotyczy również zmian w zakresie prawa zamówień publicznych.

Dziś mamy dobre dane dotyczące produkcji w sektorze budowlanym. Sektor budowlany w marcu zarejestrował wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 3 proc. To jeden z tych niewielu sektorów, z którego dane są przedmiotem naszego zadowolenia. Chcielibyśmy, aby ten sektor nie utracił tempa i aby był nadal dźwignią rozwojową nawet w tym trudniejszym czasie. Sektor budowlany to oczywiście ogromne prace realizowane w ramach zamówień publicznych zarówno z funduszu dróg samorządowych, jak i większych realizowanych przez GDDKiA. W proponowanych przez nas zmianach po pierwsze ułatwiamy modyfikację umów z wykonawcami. Znosimy obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzamy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach bądź udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów. Obniżamy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia, aby większą pulę firm dopuścić do możliwości realizowania zleceń – powiedziała wicepremier.

Z informacji Ministerstwa Rozwoju wynika, że celem zmian w zakresie Prawa Zamówień Publicznych jest odblokowanie Krajowej Izby Odwoławczej i ułatwienie realizacji przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.

Wsparcie samorządów

Stajemy sobie sprawę, że samorządy rejestrują obniżone wpływy z tytułów podatków. Chcielibyśmy pomóc w uelastycznić budżety i poprawić ich płynność. Pierwszym rozwiązaniem jest zwiększenie udziałów powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami skarbu państwa. Już od 1 kwietnia 2020 roku, do końca roku. W tej chwili do samorządów powiatowych trafia 25 proc. Po nowelizacji da to powiatom około 400 milionów złotych dodatkowych wpływów. Samorządy będą mogły również się zadłużać. Rząd wprowadzi odpowiedni mechanizm, by mogło do tego dojść m.in. poprzez ograniczenie reguły fiskalnej. Wszystko dlatego, że ten rok jest wyjątkowy - podkreśliła minister.