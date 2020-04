Polacy uczą Amerykanów jak nie dać się zarazić

Na zlecenie amerykańskiego rządu polski startup Immersion stworzył platformę, która przeszkoli personel medyczny w Stanach Zjednoczonych. Aplikacja ma zwiększyć bezpieczeństwo lekarzy i ujednolicić wiedzę odnośnie użytkowania ubrań ochronnych we wszystkich stanach

Projekt powstał we współpracy z polsko-amerykańską Fundacją Alliance for Innovation oraz Amerykańskim Departamentem ds. Weteranów (United States Department of Veteran Affairs). Wkrótce aplikacja będzie dostępna także dla polskiego personelu medycznego.

Aplikacja szkoleniowa dla amerykańskiego rządu powstała na warszawskim Ursynowie w zaledwie kilka dni. Jej głównym celem jest przekazanie kluczowej wiedzy pracownikom medycznym odnośnie użytkowania ubrań ochronnych oraz ujednolicenie wiedzy medycznej pomiędzy szpitalami we wszystkich stanach w kraju.

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii udało się stworzyć interaktywne doświadczenie obrazujące kluczowe zasady dotyczące prawidłowego nakładania i zdejmowania odzieży ochronnej. USA zależało na ujednoliceniu zasad, aby móc w jasny i przystępny sposób szkolić osoby znajdujące się na pierwszej linii frontu, które codziennie narażone są na bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi - mówi Piotr Baczyński, CEO Immersion

Aplikacja krok po kroku pokazuje zasady bezpiecznego zakładania i zdejmowania sprzętu ochrony osobistej. Dzięki wykorzystaniu avatarów i realnych filmów wideo uczy jak poprawnie dezynfekować ręce czy zdejmować fartuch wraz z rękawiczkami - https://us.emergency.training

Współpraca z Immersion i stworzona w tak krótkim czasie aplikacja, uzyskały wśród liderów Veteran Health System ogromne uznanie i bardzo pozytywną opinię. Wierzę, że jest to znakomity początek szerokiej współpracy polskiej, innowacyjnej firmy z federalną instytucją, która prowadzi opiekę nad 6 milionami amerykańskich weteranów -prof. Michael Czekajlo, Co-Chairman AFI i pracownik Veteran Health System

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w ciągu zaledwie 24 godzin wskutek zarażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych zmarło 2.751 osób. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 44 tysięcy. USA to kraj z największą na świecie liczbą zgonów spowodowanych rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19.

Stany Zjednoczone to obecnie kraj z największą ilością osób zakażonych koronawirusem. Setki tysięcy lekarzy jest zaangażowanych w walkę z pandemią. Dołączają także do nich służby mundurowe, takie jak wojsko czy gwardia narodowa. Wszystkie te osoby są narażone na zakażenie. Według niektórych danych nawet 20% lekarzy może zostać zainfekowanych. Z tego powodu pojawiła się pilna potrzeba stworzenia szybkiego i skutecznego kursu z zakresu używania ubrania ochronnego, czyli masek, peleryn ochronnych, rękawiczek i innych, ponieważ ich niewłaściwe stosowanie jest jedną z głównych przyczyn zachorowań. Nasza aplikacja pozwala zapoznać się z procedurami wykorzystana ubrań ochronnych w ciągu kilku minut, a interaktywna forma szkolenia ułatwia zapamiętanie kluczowych informacji - dodaje Piotr Baczyński

Koronawirus w Polsce

Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce jeszcze na początku kwietnia informował o 461 medykach zakażonych koronawirusem. Liczba zarażonych medyków w Polsce rośnie lawinowo. Już ponad 4,5 tysiąca lekarzy, pielęgniarek i pracowników personelu medycznego zostało objętych kwarantanną.

Pracownikom medycznym bez praktyki w korzystaniu ze sprzętu ochrony osobistej brakuje odpowiedniej wiedzy na temat prawidłowych zabezpieczeń. Przestrzeganie odpowiednich zasad zakładania i zdejmowania elementów sprzętu ochrony osobistej zmniejsza jego zużycie i zarazem zwiększa bezpieczeństwo osób z niego korzystających - mówi lek. n. med. Jakub Olędzki

Dotąd polski startup stworzył aplikacje wspólnie z NASA oraz dla Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Tym razem, dzięki współpracy z Fundacją Alliance for Innovation, spółka rozpoczęła projekt pod patronatem Amerykańskiego Departamentu ds. Weteranów, który pomoże w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Aplikacja będzie także dostępna w Polsce. Po przetłumaczeniu zostanie ona rozesłana do lekarzy przez Naczelną Izbę Lekarską - dodaje Piotr Baczyński

mw, mat. prasowe