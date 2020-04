Rząd rozpoczyna "odmrażanie" polskiego sportu

Chcemy przejść do kontrofensywy, do działań pokazujących powrót do normalności sportowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów i Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przedstawili plan odmrażania polskiego sportu. Po przejściu procesu izolacji do rywalizacji pod koniec maja powróci piłkarska Ekstraklasa i żużlowa Ekstraliga.

Mam nadzieję, że wrócą rozgrywki przy udziale publiczności. Na to czekamy. Zanim to nastąpi, to w wyniku rozmów chcę powiedzieć, że podjąłem decyzję o powrocie do gry przez ekstraklasę piłkarską i żużlową – powrót rozgrywek ligowych. Mamy ścisły plan, harmonogram dojścia do pierwszego meczu, który może już mieć miejsce pod koniec maja. Sportowcy w najbliższym czasie będą mogli wrócić do treningów, by móc przystąpić do rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej. Na razie bez publiczności, ale będziemy mogli oglądać je w telewizji. Sport wróci na stadiony, wróci do naszych domów. Myślę, że to symbol powrotu do nowej normalności. Zależy nam też na tym, aby sportowcy mogli trenować do olimpiady w Tokio. Igrzyska zostały przełożone, nie odwołane. Sportowcy, aby dawali nam radość ze zdobywania medali, muszą trenować. W Wałczu i w Spale otwieramy centralne ośrodki sportu, by nasi sportowcy mogli zacząć przygotowania do olimpiady. Wraz ze specjalistami jesteśmy przygotowani, żeby wejść na ten etap - mówił Premier.